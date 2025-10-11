Si bien pasó varios días del cumpleaños 22 de Ángela Aguilar , se esperaba un pronunciamiento al respecto de la artista mexicana para conocer cómo pasó esta importante fecha en su vida. Hace algunas horas, la esposa de Christian Nodal compartió un profundo y largo mensaje, llamando la atención por las palabras que empleó.

La intérprete de ‘Dime Cómo Quieres’ usó su cuenta personal de Instagram para agradecer a cada persona que estuvo presente en su reciente cumpleaños y aquellos que tuvieron el tiempo para mandarle un cálido saludo.

“Gracias por todo y por tanto. Por cada mensaje, cada video, cada palabra bonita y cada abrazo que, aunque no siempre puedo devolver en persona, siento con el corazón”, se lee en el primer párrafo del extenso mensaje.

El pasado 8 de octubre, Ángela Aguilar cumplió 22 años de edad. (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

Ángela también expresó gratitud a aquellos que estuvieron a su lado en sus momentos más complicados. Como se sabe, la cantante y Christian Nodal son blanco de críticas desde hace varios meses en cada acción que realizan en conjunto. Sin embargo, ha mostrado fortaleza ante la adversidad.

“Gracias por acompañarme en los días buenos y también en los difíciles, por crecer conmigo. Cumplir años rodeada de tanto cariño me recuerda que no estoy sola, que hay una familia enorme de personas que sienten conmigo, que cantan conmigo, y que me regalan fuerza, incluso sin saberlo”, continúo.

La artista de 22 años puntualizó que el 2025 ha sido de muchos aprendizajes, pero resalta que siempre estuvo acompañada. “Gracias por todo el amor que me dan, por tanto apoyo, por seguir aquí. Los quiero con el alma y más allá”, finalizó.

Este fue el extenso mensaje que publicó Ángela Aguilar en su cuenta de Instagram. (Crédito: @angela_aguilar_ / Instagram)

Christian Nodal brilló por su ausencia

Un personaje que se pretendía visualizar durante las celebraciones del cumpleaños número 22 de Ángela Aguilar era Christian Nodal, su esposo. Sin embargo, el cantante de música regional no apareció en ninguna de estas publicaciones . Por su parte, Pepe Aguilar, su padre, no dudó en realizar felicitaciones públicas.