Ángela Aguilar es una cantante mexicoestadounidense que se especializa en el género de música regional mexicana. Ella, en este último tiempo, ha recibido innumerables críticas por la relación que mantiene con Christian Nodal, hombre con quien se casó después de que este dejara a Cazzu. Como hay mucha gente pendiente de la artista, hace poco ‘revivió’ una entrevista que le realizaron en 2022. En aquel entonces, la hija de Pepe Aguilar hizo una confesión sobre su vida amorosa mucho antes de estar con el nacido y criado en Sonora. De acuerdo a sus palabras, nunca fue “noviera”.

Con el fin de brindarte la información exacta, te comento que la entrevista en cuestión se produjo cuando Ángela participó en el podcast ‘Cheleando con las Estrellas’, el cual se puede apreciar sin ningún problema en YouTube.

Esta imagen permite ver a Ángela Aguilar sonriendo (Foto: Cristina Quicler / AFP)

Indicó que desde pequeña recibió cumplidos por su belleza

En esa entrevista, a la artista le consultaron si es que había sido muy noviera cuando era más joven. A raíz de esa pregunta, ella contó que desde pequeña recibió cumplidos por su belleza. “No (fui) noviera, yo creo que (sí fui) coqueta. Es que sabes que, yo me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, entonces mi mamá también me decía que estaba muy bonita. Todo el mundo me decía que estaba muy bonita. Es bonito sentir que todo el mundo te diga eso”, sostuvo.

Esta imagen muestra a Ángela Aguilar saludando a alguien. (Foto: Carl de Souza / AFP)

“Pero noviera nunca fui. Más que nada (fui) coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho por la escuela. El día de san Valentín yo era la niña de la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá: ‘¿Quién te dio eso?’. Pero muy divertido. Nunca fue como un problema”, agregó.

En esta imagen aparece Ángela Aguilar y Christian Nodal. (Foto: Giorgio Viera / AFP)

Tras ello, Ángela Aguilar recalcó que, cuando creció, empezó a darle menos importancia al físico. “Ya de grande comencé a tomar decisiones como quién me conviene, quién me cae bien, o sea más allá de cómo te ves es cómo me tratas, cómo tratas a mi familia y cómo me haces sentir”, dijo. Si tienes ganas de ver la entrevista completa, aquí abajo está el video de la misma.

