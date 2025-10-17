Pese a las críticas que recibe diariamente, Ángela Aguilar ha demostrado que posee un talento innato para la música. Recientemente, fue galardonada en Los Musa Awards 2025, un evento que rinde homenaje a las celebridades latinoamericanas más influyentes. Como era de esperarse, la cantante de 22 años brindó unas palabras que despetaron cierta polémica. ¿Que fue lo que dijo? Ahora te lo revelaré.

Si te preguntas qué premio ganó la actual esposa de Christian Nodal, se trata de La Musa Elena Award, un distintivo otorgado por el Salón de la Fama de Compositores Latinos. Esto se debe a su influencia en la música regional mexicana.

Cuando se le entregó dicho premio, Ángela expresó su gratitud; sin embargo, enfatizó que siente temor ante la situación actual que está afrontando, pero eso no es impedimento para que siga realizando las cosas que más ama, como la música.

La artista de 22 años expresó que siente "miedo" por la situación que está viviendo actualmente. (Foto: AFP) / ROBYN BECK

“Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo, pero no dejar de hacerlas. Estar ahorita en este punto de mi vida en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo”, expresó la intérprete de ‘Dime Cómo Quieres’.

La hija de Pepe Aguilar expresó que escribir sus propias canciones es la manera de expresar todo lo que está sintiendo en cada día. Es aquel método que le permite “transferir el dolor en arte”.

“Este premio significa mucho para mí. Escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo, incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido. Cuando escribo, siento que me salva. Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento”, dijo.

Ángela Aguilar expresó que, para liberar todo su "dolor", recurre a escribir canciones. (Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP)

“Cada error pesa el triple”

Durante su discurso, también manifestó su agradecimiento a aquellas personas que estuvieron para apoyarla en sus momentos más críticos. Como sabrás, la artista de 22 años ha sido duramente criticada por la manera en cómo inició su romance con Christian Nodal. Para ella, el error de una mujer “cuesta el triple”.

“Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción, sino una costumbre. Gracias a todos que me han apoyado en este tiempo tan difícil. Esto no es solo por nosotros”, culminó.