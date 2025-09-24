En la última semana, existió una profunda polémica ante la suspensión del programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ por sus declaraciones respecto al asesinato del activista Charlie Kirk, pues se puso en debate la libertad de expresión en Estados Unidos. La situación ha provocado que reconocidas celebridades del país brinden su opinión, tal como el caso de Angelina Jolie , que se mostró conmocionada.

Esto ocurrió durante su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, realizado en España, para la premiere de su próxima película ‘Couture’. Si bien estos espacios son ideales para consultas relacionadas al mundo cinematográfico, una periodista le realizó una pregunta fuera de lo común: ‘¿A qué le tiene miedo como artista y como estadounidense’?

En un primer momento, la actriz mostró un rostro de sorpresa, pues no se imaginó que le harían dicha pregunta. Luego de varios segundos, la ganadora del Oscar enfatizó que ama profundamente Estados Unidos, pero siente una total decepción por los acontecimientos actuales que se están registrando en este país.

Angelina Jolie se manifestó durante la rueda de prensa del estreno de su próxima película 'Couture'. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Es una pregunta muy difícil. Solo puedo decir que amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco”, dijo.

Angelina explicó que su “visión del mundo” es igualitaria y unida; no existe diferencias entre unos y otros. En pocas palabras, explicó que nadie debe ser prohibido en expresar lo que siente en su interior.

“Así que cualquier cosa, en cualquier lugar que divida o, por supuesto, limite las expresiones y libertadas personales de cualquiera, creo que es muy peligroso”, declaró la celebridad de 50 años.

La actriz estadounidense considera que se están "viviendo tiempos difíciles" en Estados Unidos. (Foto: Steve Granitz / Film Magic / Getty Images) / Steve Granitz

“Hay que tener cuidado”

La que protagonizó a ‘Maléfica’ afirmó que deberá tener las palabras adecuadas al momento de opinar sobre algún acontecimiento político relacionado a Estados Unidos ante el retiro del programa nocturno de Jimmy Kimmel .

“Creo que estos son tiempos tan serios que tenemos que tener cuidado de no decir cosas a la ligera, así que tendré cuidado durante la rueda de prensa, pero decir eso, por supuesto, como todos ustedes y todos los que están viendo, ya saben. Estos son tiempos muy, muy difíciles que todos estamos viéndolos juntos”, finalizó.

