Benny Blanco se considera un hombre afortunado, pues está con el amor de su vida, Selena Gomez. El tema es que no siempre fue así. Antes estuvo soltero y justo en esa etapa escribió una lista de cómo quería que fuera su futura esposa, la cual reveló en una reciente entrevista.

Tanto él como su pareja, la exestrella de Disney, participaron en el podcast ‘On Purpose’ de Jay Shetty y ahí el productor musical decidió contar cómo era su vida antes de la llegada de la mujer con la que se comprometió a finales del año pasado.

Lo que buscaba Benny Blanco en una mujer cuando era soltero

“Antes de conocerla, era un chico en Los Ángeles que buscaba a su media naranja y tenía dificultades. Creo que tal vez no estaba buscando en los lugares adecuados”, indicó. “Pensé: ‘Bueno, es hora de ser adulto. Quiero empezar una vida, quiero tener una familia. Quiero encontrar a alguien que sea como mi media naranja, que me haga sentir mejor y yo a ella también’. Es un toma y daca, el yin y el yang perfectos, así que escribí una lista”, agregó.

Selena Gomez y Benny Blanco se encuentran promocionando el álbum que trabajaron juntos: ‘I Said I Love You First’. (Foto: XNY / Star Max / Getty Images)

Sobre qué puso en esa lista, pues Benny Blanco no dudó en decir que escribió que su mujer ideal debía tener la “edad apropiada”, que para él era “más de 30”. Luego continuó: “Lo segundo que escribí fue —sé que es muy sencillo, pero muy difícil de encontrar— alguien amable, compasivo y cariñoso. Pensé: ‘Eso es tres en uno, pero necesito a alguien que sea amable. Una persona realmente amable’”.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su romance en diciembre de 2023. Un año después, se comprometieron. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images)

Y vaya que encontró lo que buscaba. De no ser así no le hubiera pedido la mano a Selena Gomez. “Cuando Benny me mira, creo que no ve nada más que lo que soy, y eso es muy raro de encontrar. Él sabe cuándo me siento de cierta manera y, antes de que pudiera llegar a un punto insoportable, ya me había ayudado a superar una espiral”, señaló después la cantante y actriz, que también sostuvo que el productor musical es el hombre de su vida. “Cuando lo sabes, se siente bien”, aseveró.