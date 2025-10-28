Anthony Hopkins habló sobre la tensa relación con su hija, Abigail Hopkins, con quien lleva más de dos décadas distanciado. En una reciente entrevista con The New York Times, el actor contó que su esposa, Stella Arroyave, le envió una invitación a Abigail para reunirse, pero nunca obtuvieron respuesta.

“Mi esposa, Stella, le envió una invitación para venir a vernos. Ni una palabra de respuesta. Así que pensé: ‘Está bien, perfecto’. Le deseo lo mejor, pero no voy a desperdiciar sangre en eso”, explicó.

“Si quieres desperdiciar tu vida en el resentimiento, adelante”, añadió.

El protagonista de ‘El silencio de los inocentes’ aclaró que intenta no cargar con rencores del pasado, porque eso, según él, “es como estar muerto”.

El actor afirmó que vivir con resentimiento es “como estar muerto” y que prefiere seguir adelante con su vida. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

“No estás viviendo. Hay que reconocer una cosa: que somos imperfectos”, reflexionó. “No somos santos. Somos pecadores y santos, o lo que sea que seamos. Hacemos lo mejor que podemos.”

Hopkins, de 86 años, quien tuvo a Abigail, de 57, con Petronella Barker, su primera esposa, aseguró que ya hizo todo lo que estuvo en sus manos para arreglar las cosas con ella.

“Hice lo que pude. La vida es dolorosa. A veces la gente se lastima, a veces nos lastiman. Pero no puedes vivir así. Tienes que decir: ‘Supéralo’. Y si no puedes superarlo, está bien, buena suerte. No juzgo a nadie. Pero hice lo que pude. Eso es todo lo que quiero decir”, aseguró.

Cuando le preguntaron si esperaba que su hija leyera su próximo libro de memorias, ‘We Did Ok, Kid’, que saldrá a la venta el 4 de noviembre, el actor respondió con frialdad: “No voy a responder eso. No me importa.”

Hopkins también dijo que no le importa si su hija lee sus memorias. (Foto: Patrick T. FALLON / AFP)

El periodista le preguntó entonces si prefería dejar el tema familiar atrás, a lo que Hopkins respondió: “Por favor. Quiero que lo hagas. No quiero hacerle daño”.

Abigail, por su parte, habló en el pasado sobre la relación distante con su padre. En 2006, contó al Telegraph que apenas lo veía durante su infancia.

“Lo veía, pero tal vez una vez al año. Hay un poco de tristeza, pero tengo que seguir con mi vida. Siempre ha sido así. Lo veía y luego pasaban años. Cuando tenía 16, hubo una gran discusión”, recordó.

Abigail, hija del actor, declaró en el pasado que casi no vio a su padre durante su infancia. (Foto: The Interview / YouTube)

Años después, en 2018, Hopkins dijo que no sabía si tenía nietos y que no le preocupaba averiguarlo.

“No tengo idea. Las familias se separan, la gente sigue con su vida. No tienes que querer a tu familia. Los hijos no siempre quieren a sus padres. No tienes que amarlos”, declaró por aquel entonces.

El ganador del Oscar dejó claro que ya no tiene intención de retomar la relación con su hija y que prefiere centrarse en el presente.

Lo que debes saber sobre ‘We Did Ok, Kid’, la autobiografía de Anthony Hopkins

‘We Did Ok, Kid’ es la autobiografía de Anthony Hopkins, en donde comparte detalles íntimos que van desde su infancia insegura como hijo de un panadero en Gales hasta convertirse en una leyenda de la actuación.

Hopkins revela datos pocos conocidos de su vida personal, centrándose especialmente en su lucha de décadas contra el alcoholismo, que casi le cuesta su carrera y su vida.

Puedes comprar “We Did OK, Kid: A Memoir” en tiendas en línea como Amazon y Amazon.com, donde se encuentra tanto en formato físico como digital (Kindle). También es posible encontrar copias autografiadas en sitios como eBay

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí