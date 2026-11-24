Durante décadas, la vida sentimental de Jennifer Lopez ha ocupado casi tanto espacio en los titulares como su carrera en la música y el cine. Sin embargo, tras el ciclo de su álbum ‘This Is Me… Now’ y el estreno del documental que acompañó aquel lanzamiento, la cantante y actriz de ascendencia puertorriqueña decidió trazar una línea definitiva entre su obra artística y su intimidad.

En una conversación con los periodistas Jon Caramanica y Joe Coscarelli en Popcast, el podcast cultural del diario The New York Times, Jennifer Lopez reflexionó con franqueza sobre el costo personal y profesional de haber abierto las puertas de su vida privada ante las cámaras.

El límite frente a la “máquina mediática”

A lo largo de su trayectoria, Jennifer Lopez ha abordado el romance desde la ficción, las canciones e incluso el humor en sus espectáculos en vivo. Pero al hablar del escrutinio constante sobre sus parejas, dejó claro que esa etapa terminó.

“Aprendí la lección sobre exponerme así con mis relaciones y esas cosas. No es algo que quiera volver a hacer jamás”, afirmó durante la entrevista.

Jennifer Lopez reconoció que, por su nivel de notoriedad, es inevitable que los fotógrafos la sigan en la calle o que el público especule sobre su entorno. Aun así, su postura actual consiste en no alimentar esa conversación ni ofrecer acceso voluntario a su vida privada.

“No es algo sobre lo que quiera comentar. No es algo a lo que esté invitando a la gente a entrar ni algo que vaya a poner en exhibición”, explicó. Para la artista, el ecosistema de los tabloides y la cobertura sensacionalista opera bajo una lógica implacable: “Este mecanismo que existe, esta máquina mediática, es una máquina destructiva y dañina. No te ama”.

Además, Jennifer Lopez calificó a la prensa del espectáculo como una “máquina destructiva y dañina”. | Foto por EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Lo que salió mal con el álbum de Jennifer Lopez

Esa determinación también responde a la experiencia que vivió con su último proyecto discográfico, ‘This Is Me… Now’, una ambiciosa apuesta que incluyó una película musical y un documental detrás de cámaras (The Greatest Love Story Never Told).

Según relató, si bien tuvo el control creativo total sobre la música y la cinta principal, cedió la dirección del documental a terceros, una decisión que hoy mira con cautela. “En retrospectiva, quizá no era para mí, porque creo que eclipsó el proyecto musical en sí, que era lo único que realmente me importaba. Y eso para mí fue decepcionante”, admitió.

El proyecto también implicó un fuerte desembolso personal: Jennifer Lopez confirmó entre bromas y seriedad que invirtió 20 millones de dólares de su propio bolsillo y sentenció que no volverá a asumir un riesgo financiero de esa magnitud (“Nunca más. Hablo en serio. Aprendí la lección”).

Jennifer Lopez reveló el consejo que recibió para aceptar su lado romántico y seguir descubriéndose. | Foto por MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Vulnerabilidad en el arte, reserva en casa

Pese a su decisión de blindar su vida amorosa y proteger a sus seres queridos, Jennifer Lopez descartó volverse una artista distante o impenetrable. A su juicio, la emoción genuina sigue siendo indispensable para conectar con el público.

“Como artista, creo que si te falta vulnerabilidad o introspección, no vas a hacer nada que realmente importe”, sostuvo. “Tienes que seguir siendo como un nervio expuesto. La gente va a hurgar ahí y va a doler, pero nada me va a impedir crear las cosas que siento en el corazón”.

Con el estreno de su especial de conciertos ‘The JLo Show, Live in Vegas’ y una nueva etapa personal marcada por la partida de sus mellizos a la universidad, Jennifer Lopez asegura que vuelve al estudio enfocada únicamente en lo que quiere decir hoy, lejos del ruido externo y bajo sus propias reglas.