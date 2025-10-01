La excelente actuación de Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’, donde interpreta a ‘Ingrid Luna’ y a ‘Aurora’ (‘la mujer araña’), ha ocasionado que muchas personas estén hablando sobre una posible nominación al Oscar de la actriz. Lo cierto es que no hay nada confirmado todavía. Lo que sí es un hecho es que ‘JLo’ ya se ha expresado acerca de cómo enfrenta la posibilidad de ser reconocida por su trabajo.

El tema en cuestión fue abordado por la artista durante el diálogo que tuvo con Lee Cowan en el episodio del 28 de septiembre de CBS News Sunday Morning. En ese entonces, el corresponsal le preguntó dónde “pone” sus “expectativas” sobre los premios. La respuesta de la artista no se hizo esperar.

“No, no las pongo. Aprendí la lección la última vez. Pero también, para mí, la alegría reside en hacerlo. Cada momento. Es genial participar en la conversación... como si estuvieras haciendo un trabajo que la gente reconoce y ama. Eso es suficiente”, aseguró.

Jennifer Lopez nació el 24 de julio de 1969 en El Bronx, New York, Estados Unidos. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

“No es que no puedas querer más, o que no quieras pararte ahí y decir gracias. Por supuesto, todos queremos eso. Pero me di cuenta de que no lo necesito como quizás pensaba cuando era más joven”, agregó, antes de resaltar: “No es que no me encantaría, ¡solo quiero hacer esa pequeña salvedad! Yo también estaría muy agradecida por eso”.

Sobre “la lección” que aprendió…

Cabe mencionar que cuando Jennifer Lopez mencionó “la lección” que aprendió se refería al hecho de que en su momento recibió grandes elogios por su actuación en ‘Hustlers’ (2019), donde interpretó a una bailarina exótica que estafaba a la clientela de Wall Street. A pesar de recibir una nominación al Globo de Oro por la película, finalmente no fue nominada al Oscar.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

“La verdad es que realmente comencé a pensar que me iban a nominar. Me hice ilusiones porque mucha gente me decía que lo haría. Y luego no sucedió”, llegó a decir en su documental de Netflix de 2022, ‘Halftime’, según People.

El otro rol que tuvo Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’

Es importante que sepas que, en ‘Kiss of the Spider Woman’, Jennifer Lopez también cumplió el rol de productora ejecutiva, al igual que su ex Ben Affleck, quien se desempeñó con ese cargo junto con su buen amigo Matt Damon, a través de su compañía de producción Artists Equity.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí