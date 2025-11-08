Kim Kardashian lleva años construyendo una faceta profesional que pocos imaginaron al inicio de su carrera televisiva: convertirse en abogada. Su camino comenzó en 2018, cuando se registró ante el California State Bar para estudiar derecho bajo un programa de aprendizaje supervisado. Desde entonces, cada paso y cada retroceso se ha convertido en noticia.

La primera vez que habló públicamente sobre su nuevo objetivo fue en 2019, durante su portada para Vogue, donde explicó que dedicaba 18 horas semanales a estudiar con las abogadas Jessica Jackson y Erin Haney. “En primer año debes cubrir derecho penal, daños y contratos”, dijo. En aquel momento, su meta era presentar el examen de abogacía en 2022.

Pero antes tenía que pasar por un obstáculo inicial: el First-Year Law Students’ Examination, conocido como el baby bar. Falló el examen en su primer intento, algo que reveló en un episodio de Keeping Up With the Kardashians en 2021. Tras varios intentos más, finalmente lo aprobó y continuó con su programa de aprendizaje de cuatro años, que completó en mayo de 2025.

Kim Kardashian compartió fotos glamorosas en Instagram a minutos de conocer su examen para ser abogada. | Crédito: Instagram kimkardashian

En octubre de ese mismo año, desde The Graham Norton Show, dio señales del avance de su proceso: “Estaré calificada en dos semanas. Espero ejercer. Quizá en unos 10 años deje de ser Kim K. y sea una abogada litigante. Eso es lo que realmente quiero”. Y entonces llegó el momento clave.

¿Aprobó Kim Kardashian su examen para ser abogada?

Kim Kardashian se presentó oficialmente al examen de abogacía de California, una de las pruebas legales más rigurosas del país. El examen lo realizó en julio de 2025, y la fecha prevista para conocer los resultados era el 7 de noviembre, según Above The Law.

Lo curioso es que, minutos antes de recibir sus resultados, no parecía particularmente nerviosa. De hecho, faltaban 15 minutos para saber si había aprobado cuando publicó glamorosas fotos en Instagram: un vestido negro transparente, un paisaje tropical y ninguna señal de angustia por la inminente noticia. Durante todo el día continuó compartiendo imágenes, sin hacer mención al examen.

A pesar de la espera por su examen para ser abogada, Kim Kardashian posó y publicó imágenes llamativas en redes. | Crédito: Instagram kimkardashian

Y ahora sí, lo que muchos se preguntan...

¿Se sabe si Kim Kardashian aprobó?

Hasta el momento, los resultados no han sido hechos públicos, y ella tampoco ha revelado nada. Para esta fecha, Kim ya debería saber internamente si pasó o no, pero no ha dicho una palabra al respecto en redes, entrevistas o comunicados.

Por ahora, su público, y buena parte del mundo del entretenimiento, sigue esperando.

