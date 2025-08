Un gran cambio físico. Si hay algo que caracterizaba y hacía único a Jason Momoa era su icónica barba con la que dio vida a ‘Aquaman’ en el Universo extendido de DC; sin embargo, tras 6 años luciéndola, decidió afeitarse, ¿por qué? El actor estadounidense dio a conocer la poderosa razón documentando el paso a paso y sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales y hasta tuvo la reacción de su novia la actriz Adria Arjona. Aquí te cuento los detalles.

El proceso de afeitado, algo que no sucedía desde 2019, no pasó desapercibido y fue documentado al milímetro con un peculiar video. En él aparece tomando una rasuradora eléctrica, con una risa incómoda y mostrando su rostro limpio, algo que parece no convencerlo de todo.

Además, su nuevo look fue una gran oportunidad para promocionar su marca de agua sostenible, Mananalu, que busca reducir el plástico de un solo uso. “No me he afeitado en seis años, y aquí estamos de nuevo (…) Lancé @mananalu para ayudar a eliminar el plástico de un solo uso. Ahora, lo estamos llevando aún más lejos, asociándonos con @Getboomerangwater para un sistema de ciclo cerrado que reduce el desperdicio. Este es el futuro”, escribió en el post.

Jason Momoa se quitó la barba tras 6 años, ¿cambió mucho? (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP) / BENJAMIN CREMEL

La razón por la que Jason Momoa se afeitó la barba

No se trata de un capricho, sino de un gran requisito para su papel en la película ‘Dune: Parte III’. Aquí volverá a interpretar a Duncan Idaho, el maestro espadachín de la Casa Atreides y cuyo estreno está programado para diciembre de 2026.

Aunque su personaje murió en la primera película, los fans de las novelas de Frank Herbert saben que Duncan Idaho regresa como un clon, lo que explica su reaparición en la saga. Es así que para seguir la continuidad del look del personaje que es sin vello facial, Momoa tuvo que despedirse de su icónica barba.

Es por eso que el actor no dudó en bromear mientras se afeitaba, diciendo: “¡Maldita sea, lo odio!”, pero dedicó el gesto al director de la película Denis Villeneuve con un “Solo por ti, Denis”. Así dejó en claro que este gran sacrificio está dedicado al director de la cinta.

Jason Momoa documentó el paso a paso de su cambio de look diciéndole adiós a su barba. (Foto: @prideofgypsies / Instagram)

Las reacciones al adiós de la barba de Jason Momoa

Su pareja Adria Arjona fue una de las más entusiasmadas con el cambio de look y dejó un comentario lleno de corazones. Los fans tampoco pasaron por alto el video y algunos lo compararon con el estilo que llevaba en Juego de Tronos donde interpretó a ‘Khal Drogo’.

Jason Momoa está de cumpleaños: 46 años

El actor que nació en Honolulu, Hawái, Estados Unidos, celebra este 1 de agosto su cumpleaños y su novia le dedicó un emotivo comentario de felicitación por sus 46 años.

“Feliz cumpleaños mi amor. No hay nada que me guste más que hacer la vida a tu lado. Así que aquí está un año más de ser salvaje y libre y por crecer siempre joven. Te quiero mucho bebé @prideofgypsies”, escribió junto a varias fotos donde se les ve felices y cómplice.

Adria Arjona celebró a su pareja Jason Momoa con álbum de fotos juntos. (Foto: @adriaarjona / Instagram)

El romance entre el actor estadounidense y la actriz de origen puertoriqueño, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona se hizo público en mayo de 2024, pero la confirmación oficial llegó por parte de él unos meses después de que su exesposa, la también actriz Lisa Bonet, solicitara oficialmente el divorcio cuando se habían cumplido dos años de su ruptura.

