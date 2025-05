A estas alturas, es casi imposible no haber escuchado algo sobre “La casa de los famosos”. El reality ha sabido cómo atrapar al público: con conflictos, alianzas, lágrimas, estrategias y, claro, ese toque de espectáculo que tanto vende. Esta edición, como era de esperarse, no ha sido la excepción. Pero, aunque desde afuera todo parezca una mezcla perfecta de entretenimiento y drama, no todos los que han estado dentro comparten esa visión.

Uno de los que se animó a romper el silencio —y de forma contundente— fue Arath de la Torre. El actor, conocido por su trayectoria en telenovelas mexicanas, habló sin filtros sobre su paso por el programa y lo que realmente vivió allí dentro. Sus declaraciones han dado mucho de qué hablar… y la verdad, no es para menos.

“ENDEMOL NO TIENE CORAZÓN”: ARATH NO SE GUARDÓ NADA

Arath no anduvo con rodeos: “Endemol no tiene corazón”, dijo con una seriedad que pocas veces se le ha visto en entrevistas. Y lo más fuerte no fue solo eso, sino todo lo que vino después. “Es una empresa que lo único que le interesa es el rating”, aseguró. No dudó en señalar que el programa, lejos de buscar una convivencia real, estaba diseñado para generar conflicto a toda costa. “Si por ellos fuera, lo mejor que hubiera pasado es que nos golpeáramos allí...”, lanzó, sin titubeos.

Arath de la Torre durante su estancia en "La casa de los famosos" durante el 2024 (Foto: Las Estrellas)

¿EL “LADO OSCURO” TENÍA FAVORITISMOS?

Una de las cosas que más llamó la atención fue cuando Arath habló de cómo la producción tenía favoritismos claros. Según él, había un evidente respaldo hacia quienes más escándalos generaban. “Ellos apoyaban total y absolutamente al lado oscuro, lo veíamos clarísimo...”, explicó. Esa frase se me quedó dando vueltas. Porque cuando uno ve el programa como espectador, puede tener ciertas sospechas, pero escucharlo de alguien que estuvo adentro… es otra cosa.

Arath fue más allá y dijo que se notaba con claridad la ambición de Endemol por mantener el drama vivo a cualquier precio. “Se notó durísimo esa ambición de generar conflicto porque es lo que les vende”, agregó. Y claro, tiene lógica: el escándalo vende, la paz no tanto.

¿EL CASO DE MANELYK FUE UN PUNTO DE QUIEBRE?

Todo esto se ha vuelto aún más relevante con la sorpresiva salida de Manelyk González de la casa. Un momento que, sinceramente, nadie vio venir. Aunque no se han revelado detalles claros, hay quienes ven este hecho como una especie de confirmación de lo que Arath señala: que las decisiones dentro del reality no siempre son tan transparentes como parecen.

Mientras tanto, afuera, el show sigue. Las campañas en redes a favor de los finalistas están más intensas que nunca y los bandos se dividen entre los fans más fieles. Porque, nos guste o no, el formato funciona. Pero eso no quita que declaraciones como las de Arath nos hagan mirar el programa con otros ojos.