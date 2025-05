Aunque ya están grabando la secuela de “Papás por conveniencia”, esta producción -que ha tenido gran acogida- no es la primera que han compartido en escena Ariadne Díaz y José Ron. Los protagonistas de esta telenovela que transmite Univisión ya se conocen de hace más de 10 años, pues compartieron elenco en otro melodrama de la misma casa televisora: “La mujer del Vendaval”.

Volver a reencontrarse ha sido toda una experiencia para ambos actores, en especial luego de las revelaciones de Ariadne Díaz, quien contó que en el pasado tuvo diferencias con su compañero de reparto, José Ron. En entrevista con People en Español, la actriz mexicana dio mayores luces sobre estas discrepancias luego de protagonizar “Papás por conveniencia”.

ARIADNE DÍAZ REFLEXIONA SOBRE SU TRABAJO Y EL DE JOSÉ RON

“Yo creo que los dos hemos madurado mucho”, comenzó diciendo Ariadne Díaz. “Yo me acuerdo, por ejemplo, en ”La mujer del Vendaval" –él me va a matar por decirlo–, cómo se frustraba cuando se equivocaba. De repente podemos trabajar de memoria o podemos trabajar con un apuntador y es complicado. La gente cree que usar apuntador es algo muy sencillo, pero requiere una habilidad muy especial el poder usarlo correctamente, y yo me acuerdo que él se frustraba mucho cuando se equivocaba. Y ahora lo veo bastante más aterrizado, más maduro, igual de obsesivo a la hora de estudiar, pero más tranquilo en ese sentido”, recordó.

Es evidente que Ariadne Díaz tampoco es la misma de aquella telenovela del 2012.“Yo también he maduro muchas cosas. Me encuentro en esta novela con la sorpresa de poder como acceder a mis emociones de una forma más fácil. Siempre estuvo ahí, pero esta vez es más fácil. Algo pasó dentro de mí que, no sé, tal vez empatizo más con estas situaciones que le están pasando a mi personaje porque soy mamá en mi vida real”, reflexionó.

Eso sí, lo que no ha cambiado es la complicidad que ya existía entre ambos y se mantiene hasta ahora. “Se ha notado este tiempo que ha pasado, pero, sin duda, la complicidad sigue ahí”, señaló. “Hacemos un buen equipo, nos hacemos fuertes el uno al otro cuando vemos que hay situaciones que nos puedan vulnerar por la naturaleza de la escena o por cómo se está realizando; entre él y yo hablamos para poner cosas sobre la mesa que puedan mejorar eso que estamos haciendo. Tenemos una relación de mucho respeto, de mucha amistad”, agregó.

¿EN QUÉ ASPECTOS CHOCAN ARIADNE DÍAZ Y JOSÉ RON?

Si bien tienen muchas cosas en común, como su sentido del humor, Ariadne Díaz revela que también existen diferencias entre ambos. “Hay otras [en las] que por supuesto chocamos mucho”, aseguró la actriz, quien de todas formas aclara que es parte de las relaciones humanas.

“Yo soy muy rápida para hacer las cosas, extremadamente rápida. Yo tengo récord de cambiarme, en 2 minutos yo estoy cambiada, corro, regreso, y Ron se toma su tiempo para hacer cada cosa y a todo le da un momento y un espacio, entonces es como córrele”, contó.

“Mi camerino está al final y el de él está como al principio del pasillo, entonces siempre paso y le toco la puerta: ‘Córrele, ya te gané’. Y entonces llega poniéndose el zapato: ‘Es que tú te vistes más rápido porque es solamente un vestido’. Y yo: ‘No, no, es un vestido, collar, aretes, anillos’. Creo que eso es en lo que más chocamos: que yo soy muy rápida y él es bastante más lento”, afirmó Ariadne Díaz.

