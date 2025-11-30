Ariana Grande volvió a recordarles a sus seguidores la importancia de pensarlo muy bien antes de hacer comentarios que puedan convertirse en formas “peligrosas” de juzgar el cuerpo de alguien.

Días atrás, la cantante, de 32 años, compartió en sus historias de Instagram una entrevista de 2024 en la que habló sobre las críticas negativas que ha estado recibiendo sobre su apariencia.

En la publicación, Grande acompañó el video con la frase: “resharing this from last year ♡ as a loving reminder to all” (“Comparto esto del año pasado ♡ como un recordatorio cariñoso para todos”).

En las imágenes, se la ve emocionada al explicar cómo los comentarios sobre su cuerpo la afectaron desde muy joven, cuando su carrera comenzó a crecer frente a millones de personas.

“He estado haciendo esto frente al público y he sido un espécimen en una placa de Petri realmente desde que tenía 16 o 17 años, así que lo he escuchado todo”, señaló la artista.

Además, contó que a lo largo del tiempo recibió toda clase de opiniones sobre lo que supuestamente estaba mal con ella, incluso cuando hacía cambios que luego también eran criticados. “Pero eso es todo, incluso lo más simple: tu apariencia, ¿sabes?”, reflexionó.

La cantante explicó que es difícil mantenerse al margen de ese ruido, especialmente cuando se es joven y se escuchan comentarios por todos lados.

“Creo que es algo que es incómodo sin importar en qué escala lo estés experimentando”, dijo. “Incluso si vas a la cena de Thanksgiving y la abuela de alguien dice: ‘¡Oh, por Dios, te ves más delgada! ¿Qué pasó?’ o ‘¡Te ves más llenita! ¿Qué pasó?’”.

Ariana Grande señaló que hoy existe una normalización preocupante de opinar sobre la apariencia ajena. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

Grande cuestionó que hoy en día exista una facilidad preocupante para opinar sobre el cuerpo y la apariencia de los demás.

“Creo que en la sociedad actual hay una comodidad que no deberíamos tener en absoluto: comentar sobre el aspecto, la apariencia, lo que creen que pasa detrás de escena, la salud o cómo se presentan los demás”, continuó.

La actriz de ‘Wicked: For Good’ ya había hablado del tema en 2023, cuando dedicó un sentido mensaje a quienes la criticaban, pidiendo que fueran más cuidadosos antes de hacer comentarios sobre los cuerpos ajenos.

En ese momento reveló detalles personales que muchos desconocían. “El cuerpo con el que estás comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Yo estaba tomando muchos antidepresivos y bebiendo con ellos y comiendo mal”, explicó.

La cantante pidió más empatía y reveló que su etapa física más alabada fue, en realidad, la menos saludable de su vida. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

También contó que, aunque para algunos esa apariencia parecía saludable, en realidad estaba muy lejos de estar bien.

“[Estaba] en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la manera que ustedes consideran saludable, pero que en realidad no era mi saludable”, añadió.

“Sé que no debería tener que explicar eso. Pero creo que quizá, siendo abierta y mostrando cierta vulnerabilidad aquí, pueda salir algo bueno de todo esto”, concluyó.

¿Qué le pasó a Ariana Grande durante la premiere de “Wicked: For Good”?

Durante la premiere de “Wicked: For Good” en Singapur, Ariana Grande sufrió un susto cuando un intruso evadió la seguridad, saltó una barrera y se abalanzó sobre ella en la alfombra roja, sujetándola por los hombros. La situación fue resuelta rápidamente por el personal a cargo de la seguridad.

El hombre que atacó a la artista fue rápidamente detenido por el personal de seguridad y posteriormente enfrentó consecuencias legales en Singapur. Fue acusado por alteración del orden público, condenado a nueve días de prisión y deportado con una prohibición de reingreso al país.

