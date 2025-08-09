La última vez que elaboré una nota sobre Ariana Grande fue en julio. Todo a raíz de que ella se animó a dar una respuesta a los rumores de que supuestamente planeaba abandonar la música. Ahora te cuento que hace poco ella tuvo un emotivo gesto hacia a una fan de 9 años con cáncer en etapa 4. Para que no te quedes con las ganas de saber lo que hizo, debes leer este artículo por completo.

¿Qué significa tener cáncer en etapa 4?

Antes de profundizar en su accionar, es fundamental que sepas que tener cáncer en etapa 4, también conocido como cáncer metastásico, significa que el cáncer se ha diseminado desde su lugar de origen a otras partes del cuerpo, según cancer.gov. Esta es la etapa más avanzada de la enfermedad y generalmente implica que el cáncer no puede ser curado, pero sí tratado.

Habiéndote recalcado lo anterior, te cuento que la fan de 9 años que te he mencionado arriba se llama Brie Bird. Ella se ha convertido en una influencer debido a que documenta su experiencia con el cáncer en etapa 4 en las redes sociales.

Como muchas niñas del mundo, es una gran seguidora de Ariana Grande, quien, al conocer su historia, decidió enviarle una gran caja con distintos productos. La propia Brie se encargó de mostrar su contenido a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram: @briestrongerthancancer. En dicho clip, su felicidad es notoria.

En esta imagen se aprecia a Brie Bird muy feliz por la gran caja que le envió Ariana Grande. (Foto: @briestrongerthancancer / Instagram)

De acuerdo a la grabación, la cantante le envió un vaso rosa y varios peluches basados en personajes de ‘Wicked’ y ‘El Mago de Oz’, como el ‘León Cobarde’, el ‘Hombre de Hojalata’, ‘Elphaba’, el ‘Mago de Oz’ y el ‘Espantapájaros’. También empacó dos tipos de juguetes de ‘Glinda’, una almohada y un conejito de peluche vestido con uno de los característicos vestidos de la ‘Bruja Buena’.

Si creías que eso fue todo, pues no, ya que Brie mostró que Ariana Grande, además de todo lo anterior, le envió una caja de esmaltes de uñas OPI inspirados en la película musical, dos bolsas con cierre de color rosa, un bolso de mano, algo de maquillaje de la marca de belleza de la artista, REM, y una botella de perfume Cloud de Grande.

“Me encanta todo lo que llegó en el paquete”

“Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Ariana Grande. Me encanta todo lo que llegó en el paquete, sobre todo los Squishmallows (una marca de peluches) y todo lo demás. Y me encanta ese perfume, por cierto”, llegó a expresar Brie con mucha alegría. Pero el detalle no acabó ahí, que su publicación permitió ver que la cantante le grabó un video. En dicho clip, ella señaló que se enteró sobre su amor por ‘Wicked’ y ‘Glinda’ (su personaje en esa película) y por eso se sintió “inspirada para armar este pequeño paquete de ayuda”.

Ariana Grande es una cantante, compositora, actriz, productora musical y empresaria estadounidense. (Foto: Robert Gauthier / Los Angeles Times vía Getty Images) / Robert Gauthier

“Espero que esto te haga sonreír”

Más adelante, Ariana Grande indicó que su parte favorita de todo el detalle fue la colección de Squishmallows. “Son muy cómodos y muy lindos”, aseguró. “He visto tus videos y creo que eres el rayo de luz más asombroso e inspirador del universo. Eres increíble, así que gracias por ser tú misma. Te mando mucho amor y muchísimos abrazos virtuales. Espero que esto te haga sonreír y nos vemos pronto. Te quiero”, agregó la artista. Su gesto hacia la pequeña no tardó en dar la vuelta al mundo. Varios usuarios, sin dudarlo, aplaudieron su gran corazón.

