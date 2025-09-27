Ariana Grande, además de ser una de las grandes estrellas de la música, es una excelente actriz. No por nada Ben Stiller, hace unos días, se animó a halagarla tras haber trabajado con ella en ‘Focker In-Law’. Pero si tenemos que hablar de un personaje que marcó un antes y un después en su carrera, sin duda es ‘Glinda’ de ‘Wicked’, película que se estrenó en 2024. Ese papel es tan especial para ella que recientemente dio a conocer que ha estado usando “toda la semana” una prenda de la ‘Bruja buena del Sur’. Si quieres saber más al respecto, lee esta nota.

Resulta que la artista informó acerca de su accionar a través de una historia que compartió en su cuenta de Instagram (@arianagrande). Debido a que la difundió el 25 de septiembre (de acuerdo a People) y contó con una duración de 24 horas, ya no se puede visualizar en dicha plataforma, pero por suerte en esta nota serás capaz de hacerlo.

Ariana Grande es una cantante, compositora, productora musical, empresaria y actriz estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

En aquel post, que resultó ser una foto frente a un espejo, Ariana Grande reveló que estuvo “viviendo en el cárdigan (de color rosa bebé) de ‘G’ (en alusión a ‘Glinda’) toda la semana”. Además de colocar dicho mensaje, puso el emoji de burbujas, haciendo aún más clara la referencia a su personaje en ‘Wicked’.

Con esta imagen, Ariana Grande indicó que ha estado usando el cárdigan de ‘Glinda’ de ‘Wicked’. (Foto: @arianagrande / Instagram)

Su nominación al Oscar

Cabe mencionar que su destacada interpretación de ‘Glinda’ en ‘Wicked’ le valió a Ariana Grande su primera nominación al Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto. Sin embargo, no pudo quedarse con la estatuilla, ya que el primer lugar fue para Zoe Saldaña, por su papel de ‘Rita Mora’ en ‘Emilia Pérez’.

¿Cuándo volverá a interpretar a ‘Glinda’?

Por si no estabas enterado, Ariana Grande volverá con ese papel en la pantalla grande cuando se estrene ‘Wicked: For Good’ el próximo 21 de noviembre. Con respecto a ‘Focker In-Law’, se sabe que en esa película interpretará a la prometida del actor Skyler Gisondo.

