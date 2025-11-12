Luego de que se revelara cómo su vida privada la ayudó en su interpretación de ‘Glinda’, Ariana Grande se ‘robó’ las miradas de todos en el estreno londinense de ‘Wicked: For Good’. La cantante lució un vestido de baile vintage negro de un solo hombro, una prenda que terminó convirtiéndose en tema de conversación durante una entrevista. Justamente, en ese momento, la artista habló sobre la emoción que sintió al probarse el vestido.

Antes que nada, es necesario que sepas que el evento en cuestión se realizó el último lunes 10 de noviembre, exactamente en el ODEON Luxe Leicester Square. Aquel día, la intérprete de ‘we can’t be friends’ asistió a la gala con un vestido que se usó en la película musical de 1952, ‘Lovely to Look At’, y que fue diseñado por el famoso diseñador de vestuario Gilbert Adrian.

Ariana Grande posa en la alfombra roja a su llegada al estreno europeo de la película ‘Wicked: For Good’ en el centro de Londres, el 10 de noviembre de 2025. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

“Es muy emotivo y significativo”

Esa vestido, de acuerdo a lo revelado por Ariana Grande en su entrevista con British Vogue, fue adquirido en Lily et Cie de Los Ángeles. “Tenerlo ahora en nuestra colección vintage personal y lucir algo diseñado por él (se refiere a Gilbert Adrian) en esta alfombra roja es muy emotivo y significativo. Law (su estilista) y yo lloramos muchas veces durante la prueba”, aseguró.

Ariana Grande es una cantante, compositora, productora musical, empresaria y actriz estadounidense. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

“Sigue pareciendo una extensión del arco argumental de ‘Glinda’”

Si bien la artista lució atuendos de color rosa brillante inspirados en ‘Glinda’ durante la gira de prensa de ‘Wicked’, esta vez está tratando de reflejar los tonos más oscuros de su personaje en la película final (‘Wicked: For Good’).

“Más madura, más emotiva. Sigue pareciendo una extensión del arco argumental de ‘Glinda’. Simplemente estamos contando una parte diferente de su historia”, subrayó la cantante, que ha trabajado con su estilista Law Roach para crear un portafolio de looks para las próximas semanas. Todo a raíz de la etapa de gira de prensa de la cinta que se estrenará en cines el próximo 21 de noviembre.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí