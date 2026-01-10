Pasar la Navidad en familia siempre deja recuerdos especiales, y cuando tu suegro es Arnold Schwarzenegger, esos recuerdos pueden volverse memorables. Chris Pratt lo sabe bien: durante las últimas fiestas, el actor compartió cómo vive estas fechas con su esposa Katherine y su familia, destacando que el cariño de su suegro se expresa de formas muy particulares. Para él, la Navidad no es solo un momento de reunión, sino una oportunidad para gestos que sorprenden y dejan huella, demostrando amor de manera única y personal.

Durante su participación en The Graham Norton Show, el pasado 9 de enero, Pratt reveló el regalo que Arnold Schwarzenegger preparó para él y su familia: un retrato navideño gigante, de casi dos metros y medio, que muestra a sus tres hijos y a Schwarzenegger caracterizado como Papá Noel, mientras los niños asoman alrededor del árbol viendo cómo se come una galleta.

Chris Pratt compartió en Instagram fotos de los regalos que recibió, mostrando su entusiasmo por cada detalle. | Crédito: Instagram / prattprattpratt

“Su lenguaje de amor es dar regalos, sin duda. Se entrega por completo a sus regalos”, explicó Pratt, entre risas. El actor reconoció lo impresionante y detallado del regalo, aunque también bromeó sobre cómo encajarlo en la decoración del hogar durante todo el año: “Creo que tendremos que sacarlo de nuevo en noviembre. Es grande, está enmarcado y es un cuadro enorme”.

Además del retrato, Pratt contó que su suegro le regaló un par de botas de cocodrilo que él mismo había usado en una película, un detalle aún más especial considerando que ambos calzan el mismo número de pie. Para el actor, estos gestos reflejan no solo generosidad, sino también cercanía y atención al detalle, mostrando un lado muy familiar de la estrella de acción y político.

Katherine Schwarzenegger publicó en Instagram fotos de la familia, mostrando la Navidad junto a su padre Arnold Schwarzenegger. | Crédito: Instagram / katherineschwarzenegger

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger están casados desde 2019 y tienen tres hijos: Lyla Marie, de 5 años; Eloise Christina, de 3; y Ford, nacido en noviembre de 2024. Pratt también es padre de Jack, de 13 años, fruto de su relación anterior con Anna Faris. La familia completa disfrutó de la Navidad en un ambiente cálido y lleno de risas, como quedó evidenciado en las redes sociales: Katherine compartió fotos junto a Arnold y Maria Shriver, así como momentos de ella y Pratt compartiendo felicidad y complicidad con sus hijos.

En Instagram, Pratt también mostró otros regalos que recibió el 25 de diciembre, incluyendo una taza con una imagen de Jesús, libros históricos y guiones de sus recientes películas y series, acompañando las publicaciones con su habitual sentido del humor: “Recuerden: la presencia es más importante que los regalos. Excepto estos. Estos pueden quedarse”.

