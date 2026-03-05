La cantante y estrella del pop Britney Spears vuelve a estar bajo los reflectores tras un incidente ocurrido en California que terminó con su arresto por parte de las autoridades. El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en el condado de Ventura, cuando agentes intervinieron a la artista en un operativo que terminó con su traslado a dependencias policiales. De acuerdo con registros oficiales y reportes de medios estadounidenses, la intérprete fue detenida por oficiales en plena vía pública y posteriormente procesada por el departamento del sheriff. Tras varias horas bajo custodia, la cantante recuperó su libertad, aunque el caso ha despertado nuevamente el interés público por su vida personal y sus antecedentes legales.

El motivo del arresto de Britney Spears

Según fuentes policiales citadas por el medio TMZ, Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura por conducir bajo la influencia del alcohol, un delito conocido como DUI en Estados Unidos. La detención fue realizada por agentes de la California Highway Patrol alrededor de las 9:30 de la noche.

Britney Spears fue arrestada en California durante la noche del miércoles, según reportes de autoridades. | Crédito: Angela Weiss / AFP / ANGELA WEISS

Tras ser esposada en el lugar, la cantante fue trasladada a dependencias del sheriff, donde fue fichada cerca de las 3 de la madrugada. Según los registros de reclusos, la artista fue liberada aproximadamente a las 6 de la mañana. Hasta el momento, el equipo de la cantante no ha emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido.

Arrestada tras reciente victoria legal

La detención ocurre apenas semanas después de que Britney Spears obtuviera una victoria judicial importante. Un tribunal le concedió una orden de restricción permanente contra un hombre de Louisiana que se había presentado en su casa de Los Ángeles tras publicar mensajes considerados inquietantes en redes sociales.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por la artista, el hombre, de 51 años, llevaba acosándola en internet desde 2013. Además, fue arrestado en 2025 por invadir la propiedad de la cantante, lo que incrementó la preocupación por su seguridad.

Los antecedentes de Britney Spears

No es la primera vez que Britney Spears enfrenta problemas legales relacionados con la conducción. En 2007, la cantante fue acusada de cuatro cargos menores tras un presunto choque contra un automóvil estacionado en Los Ángeles y posteriormente abandonar el lugar del accidente.

La detención de Britney Spears generó sorpresa entre sus seguidores y volvió a poner a la cantante en el centro de atención. | Crédito: AFP

Con el tiempo, esos cargos fueron retirados después de que la artista compensara al propietario del vehículo por los daños. Además, un jurado la declaró inocente del cargo final relacionado con conducir sin licencia de California.

Ese periodo también estuvo marcado por varios episodios públicos que generaron preocupación sobre su bienestar. Poco después del incidente vehicular, la cantante perdió temporalmente la custodia de sus dos hijos, fruto de su relación con Kevin Federline, en medio de controversias mediáticas sobre su vida personal.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre posibles cargos formales o si el caso derivará en nuevas audiencias judiciales. Mientras tanto, el arresto vuelve a colocar a la icónica intérprete de Toxic en el foco de la conversación pública.

¿Qué es el delito de DUI?

El delito de DUI (siglas en inglés de Driving Under the Influence) se refiere a conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol o de sustancias que afectan la capacidad de manejar con seguridad.

En estados como California, este tipo de infracción es considerado grave porque pone en riesgo tanto al conductor como a otras personas en la vía.

Las autoridades pueden detener a un conductor si sospechan que está manejando con niveles de alcohol superiores al límite legal o si su comportamiento al volante muestra señales de intoxicación.

Dependiendo del caso, las sanciones pueden incluir multas, suspensión de la licencia, programas obligatorios de educación vial e incluso penas de cárcel.

