La madrugada del domingo 18 de mayo de 2025, una de las estrellas de “El gordo y la flaca” fue arrestado por la policía. Nos referimos a Juan Espinoza, más conocido como ‘Carlitos el productor’, quien fue detenido por conducir en estado de ebriedad; lo peor, llevaba a su pareja y sus dos hijos menores a bordo de su coche. A continuación, todo lo que se sabe sobre este caso.

‘CARLITOS EL PRODUCTOR’ ES ARRESTADO MANEJAR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

El hecho se produjo en el condado de Brevard, en el estado de Florida, cuando un oficial que se trasladaba hacia el norte por la I-95 se percató que detrás de él se acercaba un vehículo a toda velocidad. Se trataba de un Chevrolet Equinox, al cual le dio la orden de detenerse. El reloj marcaba las 2:20 a.m.

Al acercarse, el oficial identificó a Juan Espinoza, quien viajaba acompañado de su esposa y sus dos menores hijos de 1 y 8 años, estos dos últimos estaban dormidos en el asiento trasero de su unidad, según reportó el periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube.

Debido a que ‘Carlitos el productor’ – según la policía – mostraba indicios de conducir en estado de ebriedad, le solicitaron que pase una prueba de sobriedad para determinar si había bebido alcohol, pero este se negó rotundamente.

Pese a su negativa, el actor y comediante no evitó ser trasladado al Ivey’s Iron Bar Lodge (cárcel del condado de Brevard) por los cargos de conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) y negligencia infantil sin causar daño corporal grave. Los registros mostraron que al reconocido personaje de “El gordo y la flaca” se le fijó una fianza de US$6,500.

En la foto de su arresto, Espinoza aparece sonriente. Hasta el momento, no ha reaccionado públicamente a este suceso que lo involucra.

Tras este suceso, el alguacil de Brevard, Wayne Ivey, señaló en un comunicado: “Amigos, no importa cuántas veces lo digamos, la gente sigue poniendo en riesgo sus vidas, las vidas inocentes de nuestros ciudadanos en la carretera, y en este caso, las personas a las que más debería amar y cuidar, ¡su familia! Sé que esto no impedirá que las personas tomen la decisión de beber y conducir, pero les prometo que continuaremos encarcelándolos por sus malas decisiones que pusieron a todos en la zona de peligro”.

¿QUIÉN ES ‘CARLITOS EL PRODUCTOR’?

El nombre de ‘Carlitos el productor’ es Juan Espinoza, quien forma parte de “El gordo y la flaca” desde hace más de una década. Cuando apenas era un niño fue diagnosticado de acromioplastía, una condición que no le permitió crecer desde los 10 años. A raíz de ello, sufrió bullying, pero gracia a su madre pudo superar muchas cosas.

En una entrevista con la periodista Tanya Charry, contó que la televisión le “salvó la vida”, pues antes no sabía qué hacer. “Todas mis amistades, mis hermanos tenían carrera y sabían lo que querían y dónde querían estar, y yo no tenía idea. Quería ser policía [pero] no me dejaron obviamente por el tamaño, quería estar en el ejército y tampoco me dejaron estar. La televisión me ayudó a poder expresarme y ser aceptado porque mi cosa siempre ha sido que me acepten. No que la gente se ría de mí, sino que se rían conmigo”, publicó People en español.

