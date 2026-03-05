Aryna Sabalenka, la tenista número 1 del mundo, se comprometió con el empresario brasileño Georgios Frangulis el 3 de marzo de 2026. La pedida de mano la tomó completamente por sorpresa, pues la deportista lucía un look de lo más casual: jeans, polo blanco y sandalias. En el momento en que su amado se arrodilló frente a ella no hubo dudas: le estaba proponiendo matrimonio en medio de un escenario romántico, rodeado de rosas y velas. Aunque el brillo del aro no debería ser lo más importante, sino la historia que empezarán a escribir juntos en esta nueva etapa, es imposible no dejarse hipnotizar por el impresionante anillo de 12 quilates. Por eso, a continuación te contamos todos los detalles de esta joya.

Vale mencionar que los futuros esposos compartieron en sus redes sociales la noticia de su compromiso. Aryna escribió en el clip del video: “Tú y yo, para siempre. 3.3.26”, mientras que en las fotos de este momento especial puso: “Finalmente puedo llamarlo de otra manera: Prometido”.

Rosas, velas, un "sí" muy esperado y un diamante ovalado de 12 quilates con detalles en esmeralda resumen el romántico compromiso de la tenista (Foto: Aryna Sabalenka / Instagram)

UNA JOYA DE ENSUEÑO

Más allá de que lo esencial es el nuevo capítulo que comienzan como pareja Sabalenka, de 27 años, y Frangulis, de 37, el anillo de compromiso de 12 quilates es un detalle imposible de ignorar. Por tal motivo te revelamos todos los detalles de esta joya que ha acaparado la atención.

Se trata de un aro personalizado de diamantes ovalados de 12 quilates engastados en platino con una banda curva y detalles en esmeralda. Vale mencionar que esta piedra preciosa es la favorita de la tenista.

Sabalenka y Frangulis coronan su romance con un anillo de compromiso de lujo que incluye la piedra favorita de la tenista (Foto: Aryna Sabalenka / Instagram)

Fue diseñado por Isabela Grutman, fundadora y CEO de la marca de joyería fina Isa Grutman, quien contó que trabajó durante varios meses con Frangulis para seleccionar las piedras y perfeccionar cada detalle del aro. “Siempre he admirado su amor y su relación, así que me sentí increíblemente halagada cuando Georgios me pidió que diseñara esta pieza”, dijo a Page Six Style.

Aunque el anillo es hermoso de por sí, lo que lo hizo aún más significativo fue la idea de Georgios de incorporar esmeraldas al diseño, ya que al tratarse de la piedra favorita de su amada, le añadió un toque muy personal y especial.

Al respecto, Kristy Cullinane, cofundadora de Plum Diamonds, señaló también a Page Six Style que varios detalles como la esmeralda son muy especiales: “Toques personales como este añaden aún más significado y trascendencia a un momento tan importante (…). Nos encanta la banda curva, que quedará genial con una futura alianza”.

En otro momento, calculó que el anillo superaría los US$750,000 si se trata de un diamante extraído, cifra que puede variar según el corte y la claridad, y añadió que una pieza similar con diamante de laboratorio rondaría los US$25,000.

Su aro de compromiso puede superar los 750 mil dólares (Foto: Aryna Sabalenka / Instagram)

SU HISTORIA DE AMOR

Aryna Sabalenka y Georgios Frangulis se conocieron en enero de 2024, cuando ella fue nombrada embajadora de Oakberry, la marca de superalimentos que fundó el brasileño. Aunque al principio el vínculo fue profesional, con el tiempo la relación de negocios dio paso a una conexión romántica.

Fueron vistos por primera vez juntos fuera de las canchas en abril de 2024, lo que disparó los rumores de romance. Ella hizo oficial la relación en Instagram en julio de ese mismo año.

A inicios de este 2026, la tenista lanzó una indirecta a su pareja en el Brisbane International. “Gracias a mi novio. Espero que pronto pueda llamarte de otra manera”, dijo en ese momento.

El compromiso de Sabalenka y Frangulis combina un escenario digno de película con una joya de alta gama diseñada durante meses y cargada de significado (Foto: Aryna Sabalenka / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí