La impactante muerte del estilista Miguel de la Mora, mejor conocido como “Micky Hair”, ha sacudido al mundo de la moda y el espectáculo en México. Con tan solo 28 años, el peluquero favorito de celebridades como Ángela Aguilar, Belinda y Kenia Os fue acribillado a las puertas de su exclusivo salón en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

El crimen ocurrió en la misma zona donde fueron vistos por última vez los cantantes colombianos Regio Clown y B King, quienes también terminaron asesinados en hechos separados.

El estilista Miguel de la Mora trabajó con Ángela Aguilar y Belinda. | Crédito: Instagram micky_hair

Miguel de la Mora se había convertido en uno de los estilistas más solicitados del país. Su talento lo llevó a trabajar de la mano con artistas de renombre, siendo Ángela Aguilar una de sus clientas más cercanas. La esposa de Christian Nodal despidió a su amigo con un emotivo mensaje en redes sociales:

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran”, escribió la cantante en sus historias de Instagram.

Ángela Aguilar le dedicó unas emotivas palabras a Miguel de la Mora. | Crédito: Instagram

Un giro en la investigación

Aunque hasta el momento no se han reportado detenidos, la investigación ha dado un giro por las revelaciones del periodista Carlos Jiménez (C4Jimenez), quien publicó la foto del presunto responsable.

Según Jiménez, el primer sospechoso sería Eduardo Ederly Glz Mtz., a quien Miguel de la Mora denunció en 2024 ante la Fiscalía de la Ciudad de México por fraude y amenazas. Incluso existía una orden de restricción en su contra.

El periodista también detalló que tras el asesinato fueron hallados varios objetos en la cartera de la víctima: un recibo de transferencia bancaria, un billete de dos dólares, un iPhone, pasaporte, un tarjetero Cartier y su bolso Hermés. Asimismo, difundió imágenes de cámaras de seguridad que muestran a los presuntos gatilleros.

El periodista Carlos Jiménez reveló detalles del asesinato del estilista de Miguel de la Mora. | Crédito: X @c4jimenez

Vacaciones antes de la tragedia

Días antes de su muerte, Micky Hair había compartido en redes sociales fotografías de sus vacaciones en Punta Mita, Nayarit, junto a Diana Esparragoza, ex pareja del cantante Peso Pluma y nieta del capo sinaloense Juan José de Jesús Esparragoza Moreno.

En las imágenes, ambos posaban en un exclusivo resort: ella con un bolso Hermés y él luciendo un bañador de Fendi, marcas que solían ser favoritas del estilista.

Miguel de la Mora compartió fotos en Punta Mita junto a Diana Esparragoza, ex pareja de Peso Pluma. | Crédito: X @c4jimenez

Continúan las investigaciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los agresores se desplazaban en una motocicleta. Aunque la Fiscalía General de Justicia revisa los videos de seguridad de la zona, hasta el momento no se reportan detenidos. Las investigaciones continúan.

