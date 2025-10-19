Ashton Kutcher reconoció que su aspecto físico ha influido tanto positiva como negativamente en su carrera actoral. Durante un panel en la Comic Con de Nueva York, donde habló sobre su papel como “villano divertido” en la serie de FX ‘The Beauty’, el actor explicó que la apariencia es un factor determinante dentro de la industria.

“Creo que en cada papel que obtienes, una parte depende de cómo te ves. Es una parte muy importante de lo que transmites como personaje”, afirmó.

“Hay papeles que he conseguido por la forma en que me veo y hay papeles que no he conseguido por la forma en que me veo”, agregó.

Kutcher, de 47 años, admitió que esta situación puede ser complicada a nivel profesional. “A veces es frustrante”, señaló, explicando que perdió oportunidades para interpretar personajes con problemas o en situaciones críticas debido a que su imagen no encaja con esos perfiles.

El actor confesó que ha sido limitado por “verse de cierta manera” ante los directores. (Foto: Ashton Kutcher/Instagram)

Sin embargo, dijo que comprende la lógica detrás de estas decisiones: “Estás tratando de contar una historia con imágenes, y las imágenes tienen que generar una sensación en la audiencia”.

El actor también habló del desafío actoral que representa su papel en ‘The Beauty’, describiéndolo como “complejo” y “matizado”.

Sobre la trama, afirmó: “Casi todos tenemos un personaje increíblemente matizado donde, de alguna forma, estamos interpretando algo que somos o que no somos en determinado momento”.

“Esto te permite encarnar inseguridades que tienes, que escondes y reprimes, y que no dejas que nadie en el mundo vea”, añadió.

Además, cuestionó la hipocresía sobre los procedimientos estéticos y habló de sus propias inseguridades. (Foto: Netflix)

Kutcher aseguró que interpretar este papel fue muy gratificante. Lo describió como “una de las grandes alegrías de mi carrera”, destacando el nivel de profundidad emocional que le ha exigido.

Durante su participación en el evento, también se refirió a la forma en que la sociedad juzga los cambios estéticos. “Las personas pueden ir al dentista y ponerse brackets para arreglarse los dientes. Nadie los juzga por eso… pero en el momento en que alguien se hace una rinoplastia, es como: ‘¿Qué te hiciste?’”, cuestionó.

“¿Por qué está bien mejorar nuestros dientes pero no mejorar nuestro rostro o nuestra nariz?”, preguntó.

El actor forma parte de la nueva serie The Beauty, donde interpreta a un villano marcado por los estándares de perfección física. (Foto: AFP)

La serie, creada por Ryan Murphy, es descrita como “un programa médico de ciencia ficción sobre un nuevo virus que muta y es de transmisión sexual, que te convierte en tu versión absolutamente perfecta”.

Según Murphy, la historia plantea una pregunta sencilla: “¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para ser bello? ¿Qué sacrificarías por eso, y realmente importa?”.

Los mejores papeles de Ashton Kutcher

Las actuaciones más destacadas de Ashton Kutcher se dividen entre comedias televisivas icónicas y papeles dramáticos que sorprendieron a la crítica:

Comedias de TV: Se hizo mundialmente famoso como el tonto pero entrañable Michael Kelso en That ’70s Show. Más tarde, asumió el papel de Walden Schmidt en Two and a Half Men y protagonizó el dramedy The Ranch.

Cine Destacado: Su actuación más elogiada fue en el drama de ciencia ficción The Butterfly Effect (El Efecto Mariposa) (2004), donde demostró su capacidad dramática. También interpretó al genio tecnológico Steve Jobs en la película biográfica Jobs (2013) y tuvo papeles notables en dramas como The Guardian y en comedias románticas como What Happens in Vegas y No Strings Attached.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí