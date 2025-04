En las últimas horas, el nombre de Gabriel Soto ha sonado más fuerte que nunca. Todo porque su ex Irina Baeva, en diálogo con Monserrat Olivier en el programa ‘Montse & Joe’ de la cadena Unicable, lo acusó de haberle sido infiel y lo señaló como el culpable de que la relación, que apuntaba a matrimonio, acabara. A raíz de esas declaraciones, el actor compartió un mensaje que no tardó en dar la vuelta al mundo. Para que sepas los detalles al respecto, lee esta nota por completo.

Antes de profundizar en el reciente accionar del galán de telenovelas, es importante repasar la declaración completa de la actriz rusa. Según un video publicado en YouTube por el canal Unicable, ella empezó negando haber dejado a Gabriel por el hecho de que estaba enfermo.

“Totalmente falso, yo siempre estoy cuando tengo que estar. La única razón por la cual mi relación pasada terminó fueron las infidelidades por parte de él. De las cuales todo el mundo está enterado”, fue lo que indicó en aquel entonces.

El mensaje inspiracional relacionado a ‘Rocky Balboa’

Poco después de haber pronunciado esas palabras, Gabriel Soto usó su cuenta de Instagram (@gabrielsoto) para repostear, en la sección de historias, un video con imágenes de ‘Rocky Balboa’, personaje interpretado por Sylvester Stallone. Lo curioso es que, en dicho clip, hay un mensaje inspiracional.

La historia de Gabriel Soto donde aparece un video con imágenes de ‘Rocky Balboa’, personaje interpretado por Sylvester Stallone. (Foto: @gabrielsoto / Instagram) ×

“Ni tú, ni yo, ni nadie va a golpear tan fuerte como la vida. Pero no se trata de lo fuerte que golpees. Se trata de lo fuerte que eres golpeado y seguir adelante, de cuánto puedes y continuar avanzando. Así es como se gana”, es el mensaje que posee el video.

Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su compromiso a mediados de 2020 y en julio de 2024 el actor mexicano oficializó la separación a través de un comunicado difundido en Instagram. (Foto: Jaime Nogales / Medios y Media / Getty Images) ×

Si bien en esa publicación Gabriel Soto no hizo ninguna referencia a su ex Irina Baeva, varios usuarios que vieron el post no dudaron en señalar que su accionar tiene que ver con las recientes declaraciones de ella. Cabe mencionar, además, que esta no es la primera vez que al actor se le acusa de ser infiel. Recordemos que a él se le acusó de haberle sido infiel a Geraldine Bazán, la madre de sus hijas, con la oriunda de Moscú.