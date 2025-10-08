Nicole Kidman ya había dejado entrever los problemas en su matrimonio con Keith Urban durante una entrevista concedida a Vogue, realizada pocas semanas antes de que la actriz, de 58 años, presentara oficialmente la solicitud de divorcio.

La conversación se llevó a cabo en Londres, en agosto, y el periodista Wendell Steavenson admitió que sospechó que la pareja ya estaba separada, aunque prefirió no insistir en el tema.

“Cuando le pregunté cómo se sentía ahora, en sus 50, esperaba una respuesta amable sobre la sabiduría de la edad”, escribió Steavenson. “Pero en lugar de eso, Kidman se mostró irónica, melancólica e insegura de sí misma”.

A la pregunta del reportero, la protagonista de ‘Eyes Wide Shut’ respondió con una frase que ahora parece tomar otro sentido: “¿Cuántas veces tienes que aprender que crees saber hacia dónde va tu vida y, de pronto, no va en esa dirección?”.

La actriz reflexionó sobre los giros inesperados de la vida y se mostró más vulnerable de lo habitual. (Foto: EFE/ Justin Lane)

Durante la entrevista, la actriz también mencionó que encuentra apoyo en su círculo cercano de amigas en Nashville, entre ellas Reese Witherspoon, su compañera en ‘Big Little Lies’. “Amistades incondicionales. Oh, sí”, aseguró.

Al hablar sobre las críticas en redes sociales, Kidman fue tajante: “Literalmente me alejo de eso. Porque puede derribarte. Puede destruirte”.

Unas semanas después, la intérprete presentó la demanda de divorcio tras casi 20 años de matrimonio.

Fuentes cercanas afirmaron que la pareja, padres de Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, vivía separada desde comienzos del verano.

También confesó que se apoya en sus amigas de Nashville, como Reese Witherspoon y que evita leer comentarios negativos en redes. (Foto: @nicolekidman / Instagram)

“A veces las relaciones simplemente llegan a su fin”, comentó un informante al portal Page Six, aunque otro señaló que la actriz “se siente herida y traicionada” y que habría intentado salvar el vínculo antes de la ruptura.

En los documentos judiciales, Kidman solicitó ser la “principal tutora residencial” de sus hijas y propuso un acuerdo de custodia según el cual las niñas pasarían 306 días al año con ella y 59 con Urban, compartiendo las decisiones importantes de manera conjunta.

Poco después de la entrevista, la actriz presentó la solicitud de divorcio y solicitó ser la tutora principal de sus hijas. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Días después del anuncio, la actriz reapareció en público en un evento benéfico en Texas y luego asistió al desfile de Chanel en París junto a sus hijas.

Por su parte, Urban eliminó una canción inspirada en Kidman y dejó de usar su anillo de matrimonio en su primera presentación tras la noticia.

Nicole Kidman y Keith Urban se separan: línea de tiempo de su relación

La actriz Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban se conocieron en enero de 2005 durante la gala “G’Day USA” en Los Ángeles. A pesar de que Kidman sintió una atracción inmediata, Urban tardó varios meses en llamarla. Una vez que la relación se consolidó, la pareja se comprometió con rapidez y se casó en una ceremonia en Sídney, Australia, en junio de 2006, un año después de haberse conocido.

Pocos meses después de la boda, Urban ingresó en rehabilitación para tratar adicciones. Kidman lo apoyó públicamente, un momento que la pareja describió posteriormente como un factor que fortaleció profundamente su vínculo.

Con el tiempo, la pareja dio la bienvenida a dos hijas: Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, nacida en 2010 a través de gestación subrogada.

A lo largo de casi dos décadas, Kidman y Urban se establecieron como una de las parejas más estables y visibles de Hollywood; no obstante, en septiembre de 2025, después de 19 años de matrimonio, se anunció que la actriz y el cantante habían puesto fin a su relación.

