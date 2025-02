Kylie Jenner mostró los preparativos de la fiesta de cumpleaños de su hija Stormi, quien cumplió siete años el 1 de febrero. La joven empresaria compartió un vistazo de la celebración a través de su cuenta de Instagram, revelando parte de la decoración y los detalles de la celebración con temática de Hello Kitty organizada para la menor.

Como es costumbre, Kylie no escatimó en gastos para la fiesta de su pequeña. Desde que Stormi cumplió su primer año, la modelo suele organizar eventos extravagantes que no pasan desapercibidos. En esta ocasión, la velada estuvo llena de globos rosas y morados de Hello Kitty, peluches, bolsos, mantas y mochilas, entre otros artículos temáticos.

En las historias compartidas en Instagram se pudo apreciar un gran globo con el número siete y personajes del parque Sanrio World. La fundadora de Kylie Cosmetics también mostró una mesa a juego para la fiesta del té, con sillas doradas cubiertas con cojines de felpa y arreglos florales por toda la mesa.

“Preparando la fiesta de pijamas de mi princesa Stormi”, escribió la empresaria, en un video donde se ven pijamas y zapatillas temáticas para los invitados.

Kylie también mostró parte de los bocadillos que su hija y sus amigos disfrutaron, incluyendo caramelos Starburst, fresas cubiertas, pretzels sumergidos y un gofre de Hello Kitty.

Cabe agregar que, además de Stormi, Kylie comparte a su hijo Aire, de dos años, con su exnovio Travis Scott. Kylie se separó del rapero a finales de 2022 y ahora sale con el nominado al Timothée Chalamet.

En octubre de 2024, la actriz habló con la revista Elle sobre lo mucho que cambió su vida desde que se convirtió en madre a los 20 años. “Hace años que no tengo hijos”, declaró a la revista. “La primera parte de mis veinte años fue tener hijos, aprender cuál era mi estilo personal y luego perderlo. No sabía cómo vestirme, engordé 18 kilos en los dos embarazos”.

Siete años después, la modelo afirma estar mucho mejor emocionalmente, no solo para ella, sino también para sus dos hijos.

“A mis 27 años, me siento más segura de mí misma que nunca”, afirmó. “Tengo que darle la gracia a mi yo más joven. No me gusta arrepentirme de muchas cosas en la vida. Creo que mi trayectoria es lo que me ha traído hasta aquí”.

“Estoy contenta de estar donde estoy y solo tengo que seguir avanzando”, agregó.