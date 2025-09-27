Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron su esperado fin de semana de bodas con una cena de ensayo que, según un testigo cercano, tuvo “la mejor vibra”. El evento, celebrado en una exclusiva propiedad privada, reunió a familiares y amigos cercanos que se encargaron de darle un inicio inolvidable a la celebración.

De acuerdo con la revista People, la cena se extendió hasta pasada la medianoche. Los invitados disfrutaron de un ambiente cálido, festivo y lleno de risas, lo que marcó el tono de las festividades previas al gran “sí, acepto”.

Entre los amigos famosos que se espera asistan a la boda se encuentran Taylor Swift, íntima amiga de Selena; sus compañeros de 'Only Murders in the Building’, Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd; así como Paris Hilton. La lista anticipa un evento tan íntimo como estelar.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su relación sentimental en diciembre de 2023. | Crédito: @selenagomez / Instagram

La historia de amor entre Gomez y Blanco se hizo pública en diciembre de 2023, seis meses después de haber iniciado su relación. Un año más tarde, el 11 de diciembre de 2024, la cantante compartió en Instagram su compromiso, mostrando fotografías de un picnic con comida de Taco Bell y su anillo de compromiso con un diamante marquesa que rápidamente dio de qué hablar.

Durante el verano, ambos vivieron las clásicas celebraciones previas a la boda. Selena organizó su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México, donde disfrutó junto a sus amigas de un lujoso yate.

Benny, por su parte, eligió Las Vegas para su despedida, con momentos de relax en un spa, cenas de caviar y una fiesta en el reconocido XS nightclub del Wynn, donde compartió con artistas como Lil Dicky y Marshmello.

El anillo de compromiso que Benny Blanco le dio a Selena Gomez está valuado en un millón de dólares y tiene un diamante deslumbrante. | Crédito: @selenagomez / Instagram "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Selena incluso mostró detalles de su despedida en redes sociales, posando con un velo bordado con las palabras “bride to be” y un letrero con globos que decía “Mrs. Levin”, el apellido real de Benny Blanco.

En semanas recientes, la artista expresó lo emocionada que está de casarse. Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el 9 de septiembre, aseguró: “Es maravilloso. Tengo mucha suerte. Todo va muy bien. Estoy muy emocionada”.

