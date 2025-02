Este domingo 9 de febrero, Travis Kelce tiene una cita con la historia, pues disputará el Super Bowl 2025 defendiendo los colores de los Kansas City Chiefs en un duelo vibrante frente a los Philadelphia Eagles en el Caesar’s Superdome de Nueva Orleans. Sin embargo, eso no es lo único que está llamando la atención ahora. Y es que como él mantiene una relación sentimental con Taylor Swift, muchos esperan que, luego de una eventual victoria, este le pida la mano. Justamente, en una conferencia de prensa le preguntaron sobre esa posibilidad y él reaccionó de una singular manera.

Si bien hubo consultas relacionadas al gran partido del fin de semana, a varios periodistas también les interesaba saber si él ya tenía un anillo para entregarle a la cantante. El jugador de fútbol americano se dio cuenta de ello e hizo lo inesperado.

“¿Un anillo del Super Bowl?”, consultó tímidamente Travis Kelce. “Siguiente pregunta”, agregó. Pese a que ya había demostrado que no quería hablar sobre el tema, le volvieron a hacer una pregunta sobre una posible propuesta de matrimonio.

Travis Kelce y Taylor Swift iniciaron su relación sentimental en 2023 y muchos fans de la pareja esperan que ambos se comprometan pronto. (Foto: Jamie Squire / Getty Images)

“Maldita sea, preguntas sobre la propuesta de matrimonio una tras otra. Están locos”, dijo. “¿No te gustaría saberlo?”, expresó después. Evidentemente, el momento fue incómodo para el deportista de los Kansas City Chiefs, quien también llegó a hablar sobre cuál es su comida favorita que Taylor Swift prepara.

“Oh, es una gran cocinera. Soy un tipo que prepara desayunos, hombre. Yo diría que sus Pop Tarts caseros son increíbles”, manifestó. Además, es necesario mencionar que en la conferencia de prensa llenó de elogios a su pareja.

Travis Kelce durante una conferencia de prensa en la previa del partido entre Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el Caesar’s Superdome de Nueva Orleans. (Foto: Kansas City Chiefs / YouTube)

Espera estar a la altura de su energía

“Será mejor que cumpla con mi parte del trato. Ella está ahí arriba siendo la superestrella que es y nunca acepta un no por respuesta y siempre trabajando al máximo. Será mejor que yo esté a la altura de esa energía, sin duda”, recalcó. Con respecto a si Taylor Swift estará o no presente en el Caesar’s Superdome de Nueva Orleans para ver el Super Bowl 2025 y apoyar a su novio, eso no se sabe, pero se cree que sí estará, ya que siempre ha estado apoyando a su pareja.