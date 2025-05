La vida de Thalía no ha estado exenta de momentos difíciles y pérdidas dolorosas. En los últimos años, la cantante ha enfrentado la partida de seres muy cercanos, como su hermana Ernestina Sodi, quien falleció en noviembre pasado. Sin embargo, una de las pérdidas que más marcó su vida fue la de su madre, Yolanda Miranda.

Este 27 de mayo, a 14 años de su fallecimiento, Thalía compartió en sus historias de Instagram un emotivo mensaje en el que recordó con mucho cariño a su madre. Aunque tenía presente su recuerdo, confesó que por un momento se olvidó de que ese día era el aniversario luctuoso: “Estoy leyendo mensajitos y apenas me estoy dando cuenta que hoy es el aniversario de mi mamá”.

La cantante relató cómo, en medio de la música, se imaginó a su madre cerca, acompañándola en ese instante. “Me la imaginaba perfecto… desde ayer la traigo aquí, pero no me imaginaba que hoy era esa fecha”, expresó con sinceridad y gratitud hacia sus seguidores por su apoyo constante.

Thalía compartió publicaciones de sus fans en homenaje a los 14 años de la partida de su madre. | Crédito: Instagram Thalía

Con el tiempo, Thalía ha aprendido a sanar la herida que dejó la pérdida de su madre. “Estas fechas ya no las siento tan feas ni devastadoras, porque las he trabajado y las he entendido”, compartió. Su fe en Cristo le brinda consuelo: “Sé que ella está en mejor vida, viendo el rostro de Dios, en un lugar mejor que nosotros aquí”.

La cantante agradeció a sus fans por el cariño y las muestras de apoyo, y compartió lo especial que ha sido contar con ellos durante estos momentos. “Gracias a todos los que siempre están pendientes de mí. Los amo, qué bonito contar con ustedes”, dijo con emoción.

Thalía compartió lindos recuerdos junto a su mamá. | Crédito: Instagram Thalía

Laura Zapata también recordó a doña Yolanda Miranda

La actriz Laura Zapata, hermana mayor de Thalía, también recordó a su madre en redes sociales. “Hoy se cumplen 14 años de la partida de mi mamá. La recuerdo con cariño y gratitud”, escribió. Pidió una oración por el alma de Yolanda y destacó que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma en luz.

