La tranquilidad en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles fue interrumpida por un violento episodio que causó preocupación en la industria musical. La mansión de la famosa cantante Rihanna se convirtió en un escenario de un grave incidente que causó la rápida intervención de las autoridades. La tensa situación causó mucha preocupación entre los fanáticos de la artista barbadense; sin embargo, éstos pueden retomar la tranquilidad, pues se confirmó la captura de la presunta autora de este ataque. En esta nota, te revelaré los detalles sobre la identidad de la detenida, los cargos legales que enfrentará y los detalles exclusivos de este suceso.

Es importante mencionarte que este ataque ocurrió en la tarde del pasado domingo 8 de marzo. En dicha ocasión, la intérprete de ‘Work’ se encontraba en su lujoso domicilio en Beverly Crest y, de manera inesperada, se produjeron disparos en su predio.

Según un comunicado de la división West LA del LAPD, recibieron un alerta de disparos en la cuadra 9500 de Heather Road, área donde reside la cantante. Los oficiales lograron contabilizar un total de 10 proyectiles contra la mansión.

Afortunadamente, Rihanna logró salir ilesa de un suceso que estuvo a punto de costarle la vida, aunque la gravedad del ataque permanecerá grabada como una experiencia traumática para la icónica cantante de pop.

En el momento del ataque, Rihanna, su esposo A$AP Rocky y sus tres hijos estaban en el interior de su mansión. (Foto: Getty Images)

Quién ha sido detenido tras este ataque a la mansión de Rihanna y qué cargos enfrentará

De acuerdo al medio KTLA 5 , las autoridades policiales procedieron con el arresto de Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, el pasado domingo a las 2:20 p.m., completando su registro en la ficha policial a las 2:06 a.m. de este lunes 9 de marzo.

La responsable del ataque enfrenta cargos por intento de asesinato, basados en el tipo de arma empleada y el número de personas que se encontraban en la vivienda durante el tiroteo; por estos delitos, se le ha impuesto una fianza de $10,225,000 que se hará oficial el próximo 10 de marzo.

Afortunadamente, la estrella musical y su familia resultaron ilesos de este atentado. (Foto: Amy Sussman / Getty Images) / Amy Sussman

Se cree que el atentado por parte de Lisette Ortiz se debe a un resentimiento hacia Rihanna. Según una información compartida por NY Post y TMZ , la detenida había realizado una publicación en Facebook en contra de la intérprete de ‘Umbrella’.

“¿@badglariri (cuenta oficial de Instagram de Rihanna) estás ahí? Porque estaba esperando a que tu yo con 5 cabeza de **** me dijera algo directamente en lugar de andar por ahí hablando donde no estoy", se lee en dicho post publicado el pasado 23 de febrero.

