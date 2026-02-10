Las autoridades difundieron nuevas imágenes y videos relacionados con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conductora de ‘Today’, Savannah Guthrie. El material muestra a un individuo armado con el rostro cubierto y usando guantes que habría manipulado la cámara de seguridad ubicada en la puerta principal de la vivienda de la víctima, según informó el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, en una publicación en X.

“Trabajando con nuestros socios —hasta esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes previamente inaccesibles que muestran a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”, señaló el comunicado oficial.

El director del FBI, Kash Patel, también compartió fotografías y dos videos del sospechoso en su cuenta de X.

Desde la oficina del FBI en Phoenix, la portavoz Brooke Brennan explicó que el material fue recuperado tras varios días de trabajo conjunto.

El material fue recuperado a partir de datos residuales tras un trabajo conjunto entre el FBI y la oficina del sheriff del condado de Pima. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

“Durante los últimos ocho días, el FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima han trabajado estrechamente con nuestros socios del sector privado para seguir recuperando cualquier imagen o grabación de video de la casa de Nancy Guthrie que pudiera haberse perdido, dañado o resultado inaccesible por diversos factores, incluida la retirada de dispositivos de grabación”, indicó en un comunicado enviado a la revista People.

“El video fue recuperado a partir de datos residuales ubicados en sistemas de backend”, añadió.

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, el sábado 31 de enero a las 9:48 p.m., luego de que su familia la dejara allí. Las autoridades creen que fue secuestrada contra su voluntad durante la madrugada del domingo 1 de febrero.

Su familia reportó su desaparición ese mismo día a las 12:15 p.m., luego de que no asistiera a la iglesia.

Los investigadores sostienen que Nancy fue secuestrada contra su voluntad y continúan analizando mensajes atribuidos a los presuntos responsables. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

La investigación tomó un giro alarmante cuando las autoridades hallaron un rastro de lo que parecía ser sangre en los escalones frontales de la vivienda, que posteriormente fue confirmado como perteneciente a Nancy.

Días después, supuestos secuestradores enviaron notas de rescate relacionadas con su desaparición a varios medios de comunicación.

El miércoles 4 de febrero, Savannah Guthrie, de 54 años, junto a sus dos hermanos, publicó un video en Instagram en el que pidió de forma desesperada a los presuntos responsables una prueba de vida. Los secuestradores fijaron un primer plazo para el pago del rescate (6 millones de dólares en bitcoin) el jueves 5 de febrero, seguido de una segunda fecha límite el lunes 9 de febrero.

La familia espera respuestas y las autoridades solicitan la colaboración del público. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Hasta la noche del lunes, no estaba claro si se había realizado algún pago.

“El FBI no tiene conocimiento de ninguna comunicación continua entre la familia Guthrie y los presuntos secuestradores”, declaró el portavoz del FBI en Phoenix, Connor Hagan.

Las autoridades continúan investigando nuevos mensajes recibidos por medios locales y piden a cualquier persona con información que se comunique con el FBI al 1-800-CALL-FBI o con la Oficina del Sheriff del Condado de Pima al 520-351-4900.

Lo que se sabe hasta ahora sobre la desaparición de Nancy Guthrie

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la periodista Savannah Guthrie, genera conmoción en Estados Unidos desde hace una semana.

Nancy fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero de 2026 en su casa de Tucson, Arizona. La alerta se activó el domingo al mediodía, cuando no llegó a su iglesia habitual, lo que llevó a las autoridades a declarar su hogar como una “escena del crimen” tras hallar señales de entrada forzada según AP News.

La principal preocupación de la familia y el Sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, es el estado de salud de Nancy.Debido a su movilidad limitada y a condiciones cardíacas crónicas que requieren medicación diaria, señala Local 10.

Se confirmó que su teléfono, su coche y su reloj Apple quedaron en la casa. Además, se sabe que la cámara de seguridad del timbre (Ring) fue desconectada deliberadamente minutos antes de que se registrara movimiento en la propiedad durante la madrugada del domingo.

Aunque al inicio el caso fue tratado como una misión de búsqueda y rescate, la Policía encontró elementos sospechosos que llevaron a investigarlo como un crimen. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

El caso tomó un giro con la recepción de múltiples notas de rescate enviadas a medios de comunicación y a la familia, exigiendo pagos en criptomonedas.

Aunque la autenticidad de todos los mensajes está bajo investigación, Savannah Guthrie publicó un video este fin de semana aceptando los términos de los presuntos captores.

A pesar de que el presidente Donald Trump mencionó la existencia de “pistas muy fuertes” y que se investigó a un sospechoso por mensajes falsos en California, hasta hoy no hay sospechosos arrestados ni pruebas de vida definitivas.

