Hace unas semanas, Jennifer Aniston causó gran impacto con su singular reacción al descubrir el nombre completo de Reese Whiterspoon. Ahora te cuento que la artista es nuevamente tendencia en las redes sociales. Pero esta vez por lo que habló sobre el “profundo” respeto que tiene por los periodistas.

Por si no lo sabías, la artista es una de las protagonistas de la serie ‘The Morning Show’, donde interpreta a la presentadora de noticias ficticia ‘Alex Levy’. El tema aquí es que el 9 de septiembre fue el estreno de la cuarta temporada en New York, y en ese entonces, ella dijo algo muy llamativo, según People.

Resulta que aquel día, además de manifestar que su personaje es “muy divertido de interpretar”, también dejó en claro que su papel le ha abierto los ojos a la realidad de la vida que tiene todo periodista.

Jennifer Aniston en el estreno de la cuarta temporada de ‘The Morning Show’ de Apple TV+ en New York el 9 de septiembre de 2025. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Tengo un profundo respeto por los periodistas. Siempre lo he tenido, pero ahora lo tengo aún más. Sobre todo los presentadores matutinos. Es un rollo”, expresó Jennifer Aniston, quien además señaló que interpretar a ‘Alex Levy’ ha sido una catarsis.

“¡Dios mío!”, expresó cuando le preguntaron cómo se comparaba su relación con la fama con la de su personaje. “Bueno, definitivamente hay un reflejo”, agregó, antes de decir: “Creo que Alex es mucho más expresiva y comunicativa que yo. Hay un poco de... uno se desahoga, de la mejor manera. Me encanta interpretarla”.

“‘The Morning Show’ es una locura de filmar”

Cabe mencionar que, en ‘The Morning Show’, Jennifer Aniston no solo cumple el rol de actriz, sino también de productora ejecutiva, al igual que Reese Whiterspoon (‘Bradley Jackson’ en la serie). “Participamos en cada aspecto del espectáculo, además de la actuación, que es una parte fundamental. Pero cuento con un apoyo increíble y contamos con un equipo increíble. ‘The Morning Show’ es una locura de filmar. Tiene múltiples capas, es complejo, es emotivo, toca muchos temas y temas de actualidad, así que digamos que no es ‘Friends’”, recalcó la artista anteriormente a People.

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: Michael TRAN / AFP) / MICHAEL TRAN

La carrera de Jennifer Aniston como actriz

Debido a que en el primer párrafo toqué el tema de la carrera de Jennifer Aniston como actriz, considero oportuno repasarla. Por si no estabas enterado(a), ella, tras graduarse de una escuela secundaria de artes escénicas en New York, protagonizó algunas producciones Off-Broadway. Además, participó en programas de televisión, antes de su debut en la pantalla grande con ‘Leprechaun’ de 1993. Cómo olvidar su paso por la exitosa serie ‘Friends’, que duró desde 1994 a 2004, interpretando el papel de ‘Rachel Green’. Lo curioso es que durante esa etapa también participó en películas, como ‘My Affection’ (1998), ‘Office Space’ (1999), ‘The Good Girl’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003) y ‘Along Came Polly’ (2004).

Tras el final de ‘Friends’, Jennifer Aniston protagonizó otros proyectos cinematográficos, como ‘Marley & Me’ (2008), ‘He’s Just Not That Into You’ (2009), ‘Just Go with It’ (2011), ‘Horrible Bosses’ (2011) con su secuela de 2014, ‘We’re the Millers’ (2013), ‘Cake’ (2014), ‘Dumplin’ (2018) y ‘Murder Mystery’ (2019) con su secuela de 2023. Por último, tengamos en cuenta que actualmente protagoniza ‘The Morning Show’ de Apple TV+.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí