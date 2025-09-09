Cuando Dwayne Johnson estuvo en el Festival de Cine de Venecia rompió en llanto por recibir una ovación y eso fue noticia a nivel mundial. Pero ojo que ese día también generó titulares en distintos medios de comunicación debido a su físico, ya que para muchos, estaba más delgado que en ‘The Smashing Machine’, su más reciente película que justamente se estrenó en el ya indicado evento. Días después de todo ello, el actor ha revelado la razón por la que ahora está perdiendo peso. ¿Quieres conocer el motivo? Entonces sigue leyendo esta nota.

Para empezar, la revelación se produjo en otro festival. Estoy hablando del Festival Internacional de Cine de Toronto. El actor, de acuerdo a People, fue a dicho evento el lunes 8 de septiembre y ahí, durante la serie ‘In Conversation With’ tuvo la oportunidad de dialogar con Cameron Bailey, quien es el director ejecutivo de TIFF. En ese momento, brindó la información que motivó esta nota.

Según indicó, tras protagonizar ‘The Smashing Machine’, que fue dirigida por Benny Safdie, está centrado en otro proyecto donde también trabaja con el ya mencionado cineasta. “Haremos una película titulada ‘Lizard Music’, basada en una novela de Daniel Pinkwater”, señaló Dwayne Johnson, quien después habló más acerca del personaje que pronto interpretará.

Dwayne Johnson es un actor, luchador profesional y empresario estadounidense. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images) / Emma McIntyre

“Estoy muy emocionado”

“Es el de un hombre muy peculiar y excéntrico de unos setenta años llamado el ‘Hombre Pollo’. Y su mejor amigo es un pollo de unos setenta años. Estoy muy emocionado porque tengo la oportunidad de transformarme de nuevo, como pude hacerlo en ‘The Smashing Machine’. ¡Qué ganas!”, sostuvo.

Dwayne Johnson nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California, Estados Unidos. (Foto: Isaiah Trickey / FilmMagic / Getty Images) / Isaiah Trickey

“En proceso de adelgazamiento”

En ‘The Smashing Machine’, Dwayne Johnson ‘dio vida’ al exluchador de MMA y campeón de peso pesado de la UFC, Mark Kerr, razón por la cual aumentó su masa muscular. Pero ahora solo piensa en adelgazar para cumplir con su rol en ‘Lizard Music’. “Así soy yo, adelgazando. En proceso de adelgazamiento. Aún me queda mucho camino por recorrer”, precisó. En definitiva, está muy comprometido con su trabajo como actor.

Películas destacadas de Dwayne Johnson

‘The Scorpion King’ (2002)

‘The Rundown’ (2003)

‘Walking Tall’ (2004)

‘Gridiron Gang’ (2006)

‘Race to Witch Mountain’ (2009)

‘The Other Guys’ (2010)

‘Fast & Furious 5’ (2011)

‘Journey 2: The Mysterious Island’ (2012)

‘Fast & Furious 6’ (2013)

‘G.I. Joe: Retaliation’ (2013)

‘Hercules’ (2014)

‘San Andreas’ (2015)

‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ (2017)

‘The Fate of the Furious’ (2017)

‘Jumanji: The Next Level’ (2019)

‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’ (2019)

‘Red Notice’ (2021)

‘Jungle Cruise’ (2021)

‘Black Adam’ (2022)

‘The Smashing Machine’ (2025)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí