Luego de ser noticia por su más reciente declaración de amor a Benny Blanco, Selena Gomez ha vuelto a ocasionar que todo mundo esté hablando de ella. En esta ocasión porque se pronunció acerca de las películas que verá con sus futuros hijos.

Resulta que la actriz y cantante participó en el pódcast ‘Good Hang with Amy Poehler’ y, estando ahí, expresó las diferencias entre ella y su hermana, Gracie Elliott Teefey, de 12 años. La artista describió la edad de la pequeña como cuando uno empieza a volverse “consciente de sí mismo”, y ya después reveló que había estado planeando mencionar el papel de ‘Joy’ (‘Alegría) en ‘Inside Out’ (‘Intensamente’), que fue de Amy, ya que le prestó su voz al personaje.

“Tenía muchas ganas de preguntarte sobre esa película porque la vi con mi hermana y me puse a llorar a mares. Es tan real”, aseguró Selena Gomez. “Casi siento que debería haber sido un requisito en la escuela ver eso como tarea. Me fascina la mente humana, y me rompería el corazón”, agregó.

Selena Gomez es una cantante, compositora, actriz, productora, empresaria y filántropa estadounidense. (Foto: @selenagomez / Instagram)

¿De qué trata ‘Inside Out’?

Por si no sabes de qué trata ‘Inside Out’, pues te cuento que la película se centra en ‘Riley’, una niña de 11 años guiada por sus emociones (alegría, miedo, ira, disgusto y tristeza) mientras su familia se muda a San Francisco. La película fue tan buena que, además de también hacer llorar a la hermana de Selena, tuvo su segunda parte (‘Inside Out 2’, donde se incluyó la emoción de la ansiedad), la cual se estrenó en 2024.

“O lo sientes en tiempo real cuando eres joven, o lo recuerdas cuando tenías entre treinta y cuarenta años, o cincuenta o más”, llegó a expresar Amy Poehler. “Es parte de crecer. Sí. Pero es brutal”, aseveró después, antes de que Selena describiera la franquicia como “increíble” y asegurara algo inesperado: “Voy a hacer que mis hijos la vean. Aún no existen, pero no puedo esperar”. Sus palabras no tardaron en dar la vuelta al mundo.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su relación sentimental en diciembre de 2023. (Foto: @selenagomez / Instagram)

La vez que Selena Gomez dijo que quería tener una gran familia

Hace meses atrás, Selena Gomez y Benny Blanco participaron en el podcast ‘On Purpose with Jay Shetty’. Ahí el productor musical admitió que no podía esperar para mostrarles a sus hijos el álbum que él y su pareja trabajaron juntos (‘I Said I Love You First’). A raíz de ello, a la actriz y cantante se le consultó sobre si también rondaba por su cabeza tener una gran familia y ella recalcó que sí.

“No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños. Tengo una hermana de 11 años a la que adoro”, indicó la artista internacional, haciendo referencia a su querida hermana menor, Gracie. “Me encanta hacer reír a los niños. Son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada”, agregó.

¿Cuándo se cree que Selena Gomez se casará con Benny Blanco?

Luego de haberte indicado lo anterior, te digo que Selena Gomez hace poco tuvo su despedida de soltera y que, según información que se ha difundido en medios, se casará con Benny Blanco en los últimos días de septiembre. Por esa razón, muchos de sus fans revisan constantemente sus redes sociales para obtener datos acerca del matrimonio.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí