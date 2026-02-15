El Federal Bureau of Investigation (FBI) recolectó ADN de un guante hallado cerca de la casa de Nancy Guthrie que podría pertenecer al hombre armado visto en la puerta de la vivienda la noche en que la mujer, de 84 años, desapareció. Este avance abre la posibilidad de contar, por primera vez, con evidencia genética del principal sospechoso del secuestro ocurrido el 1 de febrero, según fuentes policiales citadas por la prensa estadounidense.

De acuerdo con las autoridades, “el que tiene el perfil de ADN recuperado es diferente y parece coincidir con los guantes del sujeto en el video de vigilancia”, dijo un portavoz del FBI a Fox News, medio que dio a conocer la información inicialmente. El guante sería uno de los 16 encontrados por los investigadores durante el operativo.

Ese guante en particular fue recogido por especialistas del FBI a un costado de una carretera, a unos dos kilómetros de la casa de Nancy Guthrie en Tucson. Es el mismo objeto que periodistas observaron cuando los peritos lo levantaron como evidencia en el lugar.

Las autoridades creen que el objeto podría coincidir con los guantes usados por el hombre captado en cámaras de seguridad la noche de la desaparición. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

Los investigadores indicaron que el guante parece coincidir con los guantes negros de nitrilo que llevaba el individuo enmascarado captado por la cámara de la puerta del vecindario. Aun así, advirtieron que no está confirmado que el guante pertenezca al sospechoso, sino que podría tratarse del mismo tipo que usaba esa noche.

Actualmente, técnicos del FBI trabajan en verificar nuevamente los resultados de ADN antes de ingresarlos en CODIS, la base nacional que permite buscar coincidencias con perfiles de criminales. Un portavoz explicó que, por lo general, el proceso tarda alrededor de 24 horas desde que se recibe la muestra.

Los resultados serán verificados antes de compararlos con la base nacional de ADN. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Por su parte, el sheriff del condado, Chris Nanos, señaló que los análisis aún están pendientes en un laboratorio privado de Florida.

Nanos agregó que algunas muestras fueron priorizadas, aunque no precisó cuáles y aseguró que el FBI seguirá colaborando conforme avance el proceso.

Qué se sabe hasta hoy sobre la desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida desde la noche del 31 de enero de 2026 en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson. Según Univision, la investigación está siendo tratada como un posible secuestro tras hallar sangre en la entrada de su vivienda y objetos personales dentro de la casa.

People informa que las autoridades compartieron imágenes de video vigilancia que muestran a un hombre enmascarado con una mochila armada fuera de su casa la noche de su desaparición y equipos forenses encontraron muestras de ADN que no coinciden con Guthrie ni con personas cercanas a ella mientras siguen analizando otras evidencias físicas.

Aunque al inicio el caso fue tratado como una misión de búsqueda y rescate, la Policía encontró elementos sospechosos que llevaron a investigarlo como un crimen. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

A medida que el caso entra en su tercera semana, no se han realizado arrestos ni identificado oficialmente sospechosos, aunque agentes ejecutaron registros en viviendas cercanas y detuvieron temporalmente a varias personas sin presentar cargos.

Según The Guardian, las autoridades, incluyendo el Federal Bureau of Investigation y la oficina del sheriff de Pima, ofrecen una recompensa de hasta 100 000 dólares por información relevante que conduzca a un arresto.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí