Si hay alguien que ha sabido adaptarse a los cambios de la industria musical, definitivamente es Yuri. No por nada tiene una trayectoria de más de cuatro décadas. Con el fin de mantenerse vigente, ha realizado colaboraciones con las nuevas generaciones de cantantes. Precisamente, hace poco estrenó una nueva versión de ‘Maldita Primavera’ junto a Ángela Aguilar, a quien, en el programa mexicano de televisión ‘Ventaneando’ de TV Azteca, calificó como “una estrella”. Además, aprovechó la oportunidad para defenderla por las críticas que recibe.

Tengamos en cuenta que la hija de Pepe Aguilar se encuentra en el ‘ojo de la tormenta’ debido a que muchos usuarios la consideran como la tercera en discordia en la relación que una vez tuvo su actual esposo Christian Nodal con Cazzu. Y es que, al poco tiempo de que el nacido y criado en Sonora terminó con la artista argentina, que es madre de su hija Inti, comenzó a salir con Ángela, llegando incluso hasta casarse con ella.

“Yo no soy juez”

“Es una niña que va para arriba. Es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida, yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’. Perdóname, no. Cero”, manifestó la cantante y actriz mexicana en el mencionado programa de TV, de acuerdo a People en Español.

Yuri y Ángela Aguilar estrenaron hace poco una nueva versión de ‘Maldita Primavera’. (Foto: Yuri / YouTube)

“Para mí es un honor cantar con ella. A la pobre Ángela (Aguilar) me la traen pero de un hilo. Ahora ya ví que si no ha pagado dos vestuarios. Y yo dije: ‘¡Ay, ya déjenla en paz!’. Mañana que si ya tiene los calzones volteados. ¡Ay pobrecita, ya déjenla en paz!”, agregó.

Ángela Aguilar, a raíz de haber iniciado una relación sentimental con Christian Nodal, ha recibido una gran cantidad de críticas. (Foto: Yuri / YouTube)

La nueva versión de ‘Maldita Primavera’, en regional mexicano, de Yuri junto a Ángela Aguilar fue estrenada el 6 de febrero de 2025. Actualmente, el video musical de ese tema ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube. A continuación podrás verlo, si gustas.