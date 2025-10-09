Aylín Mujica, la famosa actriz y conductora cubana, ha revelado que padece una condición médica que podría sonar desconocida para muchos. Se trata de la miocardiopatía de Takotsubo (también llamada síndrome del corazón roto o del corazón congelado). Así, si llegaste a esta nota, ¿te gustaría saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que, el pasado 8 de octubre del 2025, Aylín Mujica participó como conductora invitada en “Hoy Día” de Telemundo.

En este espacio televisivo, la artista se sintió completamente identificada con la explicación que ofreció la psicóloga Jennifer Flores sobre el síndrome del corazón congelado.

Y es que la actriz cubana señaló: “Yo soy experta en eso y me preocupé tanto con esa necesidad porque yo siempre he pensado que el amor es el motor que impulsa al ser humano y yo, como artista y sensible que soy, siempre tengo que estar enamorada o en enamoramiento para sentirme viva, y de pronto me asusté y dije ‘voy a entrar más en materia’. Y esto clínicamente se llama miocardiopatía de Takotsubo”.

En ese sentido, Mujica explicó cómo esta condición se manifiesta en la vida personal de muchos pacientes, quienes huyen de inmediato cada vez que se involucran sentimentalmente con alguien nuevo.

“Yo no quiero volver a sufrir, yo no quiero sentir ese dolor porque es un dolor que se siente en el medio del pecho; entonces de alguna manera dije ‘claro, eso es lo que me pasa, quiero evitar y por eso puse en un congelador mi corazón’”, confesó durante la emisión.

¿QUÉ ES LA MIOCARDIOPATÍA DE TAKOTSUBO?

Según el Dr. Roberto Baltodano de la Clínica Internacional, la miocardiopatía de Takotsubo es una afección cardíaca transitoria que se caracteriza por una disfunción súbita del ventrículo izquierdo.

El portal de Martha Debayle agrega que este síndrome recibe su nombre porque la principal cámara de bombeo del corazón cambia de forma, lo que afecta a la capacidad del órgano para bombear sangre con eficacia.

Así, la cámara del corazón asume un aspecto similar al de una olla “Tako-Tsubo”, la cual se utiliza en Japón para capturar pulpos.

Cabe resaltar que, a diferencia de un infarto de miocardio tradicional, en el síndrome del corazón roto no hay obstrucción de las arterias coronarias. En realidad, se produce por una reacción extrema al estrés o a una gran carga emocional.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA MIOCARDIOPATÍA DE TAKOTSUBO?

Diversas fuentes médicas especializadas coinciden en que los síntomas de la miocardiopatía de Takotsubo incluyen dolor torácico repentino, dificultad para respirar, palpitaciones y—en algunos casos—pérdida de conciencia.

Además, la personas que la padecen pueden presentar ansiedad, sudoración, náuseas y vómitos.

Por fortuna, la Organización Nacional de Enfermedades Raras (NORD) señala que la mayoría de personas afectadas se recuperan por completo en un mes.

No obstante, la organización aclara que estudios recientes han informado sobre un deterioro en la calidad de vida, al identificarse menor tolerancia al ejercicio años después del diagnóstico.

Aylín Mujica inició su carrera como modelo en comerciales y videoclips. Posteriormente, debutó como actriz en telenovelas (Foto: @aylinmujic / Instagram)

