La noticia ha generado consternación en Colombia y México: los músicos urbanos B-King y Regio Clown fueron encontrados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, luego de seis días desaparecidos desde su última aparición en la colonia Polanco de Ciudad de México. Ambos habían viajado a brindar conciertos en la capital mexicana y perdieron contacto con su círculo cercano el 16 de septiembre, luego de salir de un gimnasio en la colonia Polanco, en Ciudad de México.

Las fiscalías local y capitalina confirmaron que los cuerpos corresponden a Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown). El presidente Gustavo Petro reaccionó en X con duras palabras: “Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’”. Por su parte, Claudia Sheinbaum aseguró: “La Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía capitalina ya encabezan las investigaciones para esclarecer este crimen”.

¿Quiénes son B-King y Regio Clown?

Jorge Luis Herrera, mejor conocido como Regio Clown, tenía 35 años y era oriundo del Valle del Cauca, Colombia. DJ, productor y empresario, se mostraba en redes sociales como un artista lleno de mensajes motivacionales.

Su última publicación en Instagram, donde tenía más de 40,000 seguidores decía: “Vivimos en un mundo lleno de diversidad... se trata de reconocer quién aporta y quién solo resta”.

El DJ Regio Clown murió a los 35 años (Foto: Regio Clown/Instagram)

Bayron Sánchez, cuyo nombre artístico es B-King, tenía 31 años y era natal de Santander. Su carrera como cantante urbano creció en Medellín, entre sus temas más destacados figuran “Destino”, “Qué rico besarnos” y “Me necesitas”. En Instagram acumulaba más de 380,000 seguidores. En su último video, grabado antes de su desaparición, se le escucha decir: “Me siento contento, agradecido. Vamos a romper en México en el nombre de Dios”, añadiendo que se venían cosas grandes en su carrera tras su primera presentación en México.

El artista colombiano B-King destacó por sus éxitos “Me necesitas”, “Destino” y “Made in Cali” (Foto: B-King /Instagram. Regio Clown/Instagram)

Ambos artistas viajaron a México para participar en un concierto el 14 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón, como parte de un evento enmarcado en las fiestas patrias mexicanas.

¿Cómo fue su desaparición de B-King y Regio Clown??

El 16 de septiembre, dos días después del concierto, fueron vistos por última vez en un gimnasio de la colonia Polanco. Allí grabaron videos, pero según su mánager Juan Camilo Gallego, después de esa salida “se perdió totalmente la comunicación”.

Las familias denunciaron su desaparición el mismo día y se activaron fichas de búsqueda el 18 de septiembre. Esas imágenes detallaban que Sánchez usaba camiseta negra y pantalón deportivo, mientras que Herrera vestía prendas deportivas oscuras.

La tarde del 17, las autoridades localizaron dos cuerpos a más de 50 kilómetros de la capital, en Cocotitlán. La Fiscalía del Estado de México confirmó que se realizan investigaciones por homicidio doloso, sin dar mayores precisiones sobre la causa de muerte.

Durante la búsqueda, surgieron versiones erróneas que los situaban en Sonora, pero fue la Fiscalía de ese estado la que desmintió esa hipótesis. Finalmente, la investigación se centró en la Ciudad de México y el Estado de México, donde fueron hallados.

El comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicó que “se realizaron diversos actos de investigación, recopilación de testimonios y obtención de videograbaciones, que establecieron al Estado de México como último paradero”.

