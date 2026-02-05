Durante la conferencia de prensa previa al Super Bowl LX, Bad Bunny dejó ver su lado más reflexivo. Mientras respondía preguntas sobre su tan esperado show del medio tiempo, uno de los periodistas presentes en el Moscone Center de San Francisco le hizo una pregunta más personal: ¿qué estaría haciendo si no se hubiera dedicado a la música? La respuesta del ganador del Grammy al Álbum del Año por "Debí tirar más fotos" sorprendió por su honestidad y mostró que, incluso ante uno de los escenarios más importantes del mundo, su pasión y creatividad siguen siendo el motor que guía su vida.

Cuando le hicieron la pregunta, Bad Bunny respondió: “Viendo el Super Bowl, no lo sé… cualquier cosa, no tengo otra cosa en mente. Podría estar haciendo cualquier otra cosa, cualquier meta que se me hubiera imaginado. Cuando miro hacia atrás, solo puedo decir que esto era lo único que realmente quería. En retrospectiva, esto es lo que siempre quise, y si no hubiera sido así, habría sido una buena persona. Esto es lo que me gusta, lo que amo. Quizá estaría haciendo algún trabajo, pero seguiría escribiendo y creando”.

Bad Bunny reafirmó que la música ha sido su camino y su forma de expresar su creatividad. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Bad Bunny está listo para encender el medio tiempo del Super Bowl 2026 este 8 de febrero, en el duelo entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle. La noticia la confirmó este jueves 5 durante la conferencia de prensa oficial de la NFL, donde fue entrevistado por los locutores de Apple Music, Zane Lowe y Ebro Darden. Ahí, el cantante habló sin filtros sobre cómo vive este momento tan intenso de su carrera.

Qué esperar del show de medio tiempo

Sobre el espectáculo del Super Bowl LX, el cantante prefirió no dar demasiados detalles. Eso sí, adelantó que la cultura puertorriqueña tendrá un lugar central en el escenario. Prometió una gran fiesta, con baile y diversión, e invitó al público a no preocuparse por nada más que disfrutar el momento.

Tampoco confirmó si habrá invitados especiales en los 13 minutos que durará el espectáculo, aunque recordó que en 2020 él mismo fue uno de ellos cuando Shakira y Jennifer López lo invitaron a compartir escenario junto a J Balvin.

Bad Bunny respondió en la conferencia del Super Bowl LX sobre qué haría si no se dedicara a la música. | Crédito: Captura Apple Music

El momento más emotivo: su madre

La escena más conmovedora llegó durante la sesión de preguntas y respuestas. Cuando le preguntaron quién fue la primera persona en creer en él antes de la fama, Bad Bunny no dudó ni un segundo. Su respuesta lo llevó casi hasta las lágrimas. Explicó que fue su madre.

“La primera persona que se me viene a la mente es mi madre. Y como dices, esto fue mucho antes de que me convirtiera en lo que soy hoy. Ella creyó en mí, y no hablo de mi carrera musical, sino de mí como persona, como ser humano. Creyó en mis decisiones, en mis opiniones, en mis gustos, y siempre confió en que podía ser una buena persona”, dijo, visiblemente emocionado.

Para Bad Bunny, ese respaldo fue clave para llegar hasta donde está hoy, incluso más importante que cualquier reconocimiento artístico.

