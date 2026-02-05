A pocos días de desarrollarse el Super Bowl LX , muchos fanáticos están ansiosos por saber quién será el flamante campeón de la reciente edición; sin embargo, no se puede olvidar el tan esperado Half Time Show que será protagonizado por el artista puertorriqueño y el reciente ganador a ‘Mejor álbum del año’ de los Premios Grammy 2026, Bad Bunny . Como parte de su histórica presentación, el ‘Conejo Malo’ también te brinda la posibilidad de que obtengas un recuerdo mediante artículos oficiales de este evento deportivo, entre los cuales destacan poleras. Si quieres comprar alguna, en los siguientes párrafos te revelaré el enlace y qué opciones hay disponibles.

En menos de una década, Benito Martínez ha logrado consolidarse como uno de los cantantes latinos más influyentes de la época actual y con masas de fanáticos repartidos en todo el mundo. Los conciertos que realiza en cada país suelen ser ‘sold outs’, logrando vender la totalidad de sus boletos en apenas unos minutos.

Su creatividad musical también le ha permitido conseguir numerosos premios en la industria musical. Recientemente, obtuvo el gramófono a ‘Mejor álbum del año’ en la gala de los Premios Grammys 2026 por su última discografía ‘Debí Tirar Más Fotos’, convirtiéndose en el primer artista latino en conseguirlo.

Bad Bunny será el primer artista latino en liderar un show de medio tiempo del Super Bowl. (Crédito: EFE/CHRIS TORRES)

Ahora, tendrá la oportunidad de demostrar su talento en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo deportivo, como es el Half Time Show, que ha contado con la participación de artistas históricos como Michael Jackson, Bruno Mars, Madonna, Beyoncé, Kendrick Lamar, entre otros.

Cómo comprar la polera oficial de Bad Bunny y cuánto cuesta

Se trata de una alianza entre el cantante puertorriqueño y la NFL, que seguramente resultará un éxito ante el auge del intérprete de ‘DTMF’. Para comprar una de las poleras con capucha será un proceso sencillo y totalmente seguro.

Para ello, tendrás que ingresar al siguiente ENLACE . Dentro del sitio web, visualizarás las prendas de diversos colores y con temática especial de lo equipos que conforman la liga profesional de fútbol americano, tales como New England Patriots, Seattle Seahawks, Chicago Bears, Kansas City Chiefs, entre otros.

Estas son algunas de las poleras que se ofrecen en la página oficial de la NFL. (Crédito: NFL Shop)

Tienes que elegir la polera de tu equipo favorito, seleccionar tu talla habitual y realizar clic en ‘Reservar ahora’ (Reserve Now). Acto seguido, efectúas el pago y listo, podrás adquirir el hoodie con temática del sapo concho, un anfibio protagonista del último álbum de Bad Bunny.

También ofrecen otros artículos en dicha página, tales como sudaderas, gorras, peluches, polos, camisetas, entre otros.

El Super Bowl LX se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Se trata de un encuentro deportivo que definirá al nuevo campeón de fútbol americano. En esta ocasión, la final se disputará entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí