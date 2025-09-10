Bad Bunny ha generado sorpresa entre sus seguidores al explicar por qué su próxima gira mundial DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour 2025-26 no incluirá fechas en Estados Unidos. La razón que compartió dejó boquiabiertos a muchos fans y está relacionada con un tema de seguridad que preocupa a la comunidad latina.

En conversación con I-D, el artista aclaró que su decisión no tuvo nada que ver con una enemistad con el público estadounidense. “He actuado allí muchas veces y todas las experiencias han sido magníficas. Me encanta conectar con los latinos que viven allá”, comentó. Sin embargo, hay factores específicos que motivaron esta decisión con cuidado y preocupación.

Bad Bunny reveló que su decisión estuvo ligada a preocupaciones de seguridad durante sus conciertos. | Crédito: AFP

Más adelante, Bad Bunny detalló que parte de su preocupación estaba vinculada con la posibilidad de redadas de ICE en los alrededores de sus conciertos.

“Es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”, explicó, subrayando que su prioridad siempre ha sido la seguridad de sus fans. Aun así, enfatizó que los seguidores en EE. UU. no se quedarían sin verlo, pues pueden viajar a Puerto Rico o a cualquier otra ciudad de su gira mundial.

Bad Bunny aseguró que los seguidores en EE. UU. aún podrán verlo viajando a otras ciudades. | Crédito: AFP

El artista ya había tocado el tema de evitar presentaciones en EE. UU. en junio, durante una entrevista con Variety, indicando que los fans ya han tenido muchas oportunidades de verlo en los últimos seis años.

Bad Bunny confirmó que decidió no incluir a EE. UU. en su gira mundial, sorprendiendo a sus seguidores. | Crédito: Bad Bunny

Además, ha compartido en redes sociales su preocupación por la presencia de ICE en las calles de Puerto Rico, mostrando cómo estas acciones afectan directamente a la comunidad latina.