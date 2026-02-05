A pocos días de uno de los escenarios más grandes del planeta, Bad Bunny se mostró tan humano como cercano. En una conferencia de prensa de la NFL, el artista puertorriqueño habló del show de medio tiempo del Super Bowl LX, pero también de lo que le pasa por dentro en este momento clave de su carrera. Entre giras, premios y ensayos, Benito confesó que todavía está “procesando” todo lo que vive y que, aunque a veces se le note serio, la emoción lo desborda. No solo por la magnitud del evento, sino por lo que representa para su gente, su familia y quienes creyeron en él cuando aún no había estadios llenos ni titulares. Ese repaso íntimo terminó llevándolo al borde de las lágrimas y dejó claro que, detrás del ícono global, sigue estando el hijo agradecido que no olvida de dónde viene.

Bad Bunny está listo para encender el medio tiempo del Super Bowl 2026 este 8 de febrero, en el duelo entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle. La noticia la confirmó este jueves 5 durante la conferencia de prensa oficial de la NFL, donde fue entrevistado por los locutores de Apple Music, Zane Lowe y Ebro Darden. Ahí, el cantante habló sin filtros sobre cómo vive este momento tan intenso de su carrera.

Bad Bunny se emocionó al decir que su madre fue la primera persona que creyó en él antes de la fama. | Crédito: Captura Apple Music

“Para ser honesto, no sé cómo me siento, ha sido mucho”, admitió. Entre su tour, los GRAMMYs de la semana pasada y la preparación del show, todo parece ir a máxima velocidad. Aun así, dejó claro que el sentimiento que predomina es la gratitud. Dijo estar emocionado no solo por la presentación, sino por la gente que siempre ha estado ahí: su familia, sus amigos y quienes confiaron en él desde el inicio.

Fiel a su estilo, ‘El Conejo Malo’ aseguró que intenta no agobiarse ni dejarse ganar por los nervios. Su estrategia es simple, pero poderosa: disfrutar el momento, enfocarse en lo que está pasando ahora y valorar cada paso del camino.

El momento más emotivo: su madre

La escena más conmovedora llegó durante la sesión de preguntas y respuestas. Cuando le preguntaron quién fue la primera persona en creer en él antes de la fama, Bad Bunny no dudó ni un segundo. Su respuesta lo llevó casi hasta las lágrimas. Explicó que fue su madre.

“La primera persona que se me viene a la mente es mi madre. Y como dices, esto fue mucho antes de que me convirtiera en lo que soy hoy. Ella creyó en mí, y no hablo de mi carrera musical, sino de mí como persona, como ser humano. Creyó en mis decisiones, en mis opiniones, en mis gustos, y siempre confió en que podía ser una buena persona”, dijo, visiblemente emocionado.

Para Bad Bunny, ese respaldo fue clave para llegar hasta donde está hoy, incluso más importante que cualquier reconocimiento artístico.

Bad Bunny confesó que ese apoyo familiar lo ha impulsado hasta el escenario del Super Bowl LX. | Crédito: Captura Apple Music

Qué esperar del show de medio tiempo

Sobre el espectáculo del Super Bowl LX, el cantante prefirió no dar demasiados detalles. Eso sí, adelantó que la cultura puertorriqueña tendrá un lugar central en el escenario. Prometió una gran fiesta, con baile y diversión, e invitó al público a no preocuparse por nada más que disfrutar el momento.

Tampoco confirmó si habrá invitados especiales, aunque recordó que en 2020 él mismo fue uno de ellos cuando Shakira y Jennifer López lo invitaron a compartir escenario junto a J Balvin.

Polémica y expectativa

La elección de Bad Bunny como artista del medio tiempo no ha estado exenta de polémica. Desde que Roger Goodell, comisionado de la NFL, lo anunció, las opiniones se dividieron. Una encuesta reciente del diario deportivo The Athletic reveló que el 41.4% de jugadores consultados desaprobó su participación, algunos por no conocer su música y otros por preferir a un artista “estadounidense”.

A esto se suma la postura pública del cantante frente a las políticas migratorias y las redadas del ICE, que ha criticado abiertamente. Sus declaraciones en los GRAMMYs, donde defendió a la comunidad latina, reavivaron el debate y aumentaron la expectativa sobre si su presentación incluirá algún mensaje político.

