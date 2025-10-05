Bad Bunny aprovechó su regreso a “Saturday Night Live” para responder a las críticas que surgieron tras el anuncio de que será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026. El cantante puertorriqueño, de 31 años, no se guardó nada y envió un mensaje directo a quienes cuestionan su participación.

Durante su monólogo en el estreno de la temporada 51 del programa, el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, aseguró que está “emocionado” por la oportunidad de presentarse en el Levi’s Stadium de Santa Clara el próximo febrero.

“Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl, sé que la gente en todo el mundo que ama mi música también está feliz”, expresó.

El cantante dedicó un mensaje en español a la comunidad latina en Estados Unidos, resaltando que este logro no era solo suyo, sino de todos.

El rapero dijo estar emocionado y aseguró que su logro representa una victoria para toda la comunidad latina. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Especialmente a todos los latinos y latinas en el mundo aquí en Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas. Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos nosotros. Nuestras huellas y nuestra contribución en este país, nadie podrá quitárnoslas o borrarlas”, afirmó con orgullo.

Al mismo tiempo, lanzó una broma a quienes no hablan español, sugiriéndoles que tenían tiempo suficiente para prepararse antes del show. “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”, dijo de forma sarcástica, desatando las risas de los presentes.

El sketch continuó con un montaje de figuras de Fox News diciendo que Bad Bunny era “su músico favorito” y que “debería ser el próximo presidente”, en una clara sátira de la controversia que ha generado su nombre en ciertos sectores políticos.

Como se recuerda, se hicieron algunas críticas hacia la NFL por escogerlo, recordando que el artista canceló presentaciones en Estados Unidos por temor a redadas de agentes migratorios.

En tono de broma, sugirió a los críticos que aprendan español antes de su presentación. (Foto: @badbunnypr / Instagram)

“El problema era que, como, f–king ICE podía estar afuera de mi concierto. Y es algo que nos preocupaba mucho”, declaró en una entrevista con *i-D*.

Incluso, desde la administración Trump se advirtió que agentes de inmigración estarían presentes durante el Super Bowl, sin importar la opinión del cantante.

“No hay ningún lugar donde se pueda dar refugio a personas que están en este país ilegalmente… las encontraremos y las deportaremos”, señaló el asesor Corey Lewandowski.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también criticó la decisión de la NFL. “Ellos no podrán dormir por haberlo escogido… pero nosotros ganaremos y arreglaremos esto”, dijo en una entrevista con el comentarista conservador Benny Johnson.

Pese a las críticas políticas y las advertencias del gobierno estadounidense, el artista dejó claro que su participación marcará un momento histórico. (Foto: @badbunnypr / Instagram)

A pesar de las tensiones políticas, Noem aseguró que el Departamento de Seguridad se encargará de que el evento se realice de forma segura para todos los asistentes

Esta no es la primera aparición de Bad Bunny en SNL. El artista ya había participado en octubre de 2023 como anfitrión y cantante, regresando en mayo de 2024 como invitado musical.

Ahora, su nuevo paso en el show le ha servido para reafirmar que su presentación en el Super Bowl será, en sus palabras, “una victoria para todos los latinos”.

Super Bowl LX: cuándo y dónde será

El Super Bowl LX (60), que será la final de la temporada 2025 de la NFL, se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026. El partido se jugará en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, que es la casa de los San Francisco 49ers.

Este estadio volverá a ser el anfitrión del gran evento deportivo una década después de haber albergado el Super Bowl 50 en 2016.

El artista principal que encabezará el famoso espectáculo de medio tiempo (Halftime Show) será el puertorriqueño Bad Bunny.

Con esta actuación, el cantante de reguetón y trap latino hará historia al ser el primer artista masculino latino en encabezar en solitario este evento, siguiendo a la presentación de Kendrick Lamar en la edición anterior.

