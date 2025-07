Bad Bunny y Adam Sandler se robaron todas las miradas durante la premiere de ‘Happy Gilmore 2′ en Nueva York. El evento, realizado sobre una alfombra verde en honor al icónico campo de golf que da vida a la historia, reunió a ambos artistas.

El reguetonero puertorriqueño hizo una pausa en su residencia artística en Puerto Rico para acompañar al actor y comediante en el debut de la esperada secuela de la comedia de 1996.

Mientras posaba junto a un carrito de golf, Bad Bunny fue sorprendido por una palmada en el hombro: era Sandler, quien lo saludó con un gran abrazo, desatando sonrisas y aplausos entre los presentes.

En 'Happy Gilmore 2', Bad Bunny interpreta al caddie de Adam Sandler. | Crédito: Netflix / Happy Gilmore 2

“No hay manera de decir que no. Fue una gran oportunidad. Estoy muy agradecido por ello. Fue un sueño hecho realidad”, dijo el Conejo Malo de en declaraciones a E! Entertainment. “Estoy muy entusiasmado con esta película”, añadió.

En Happy Gilmore 2, que se estrena este viernes por Netflix, Sandler retoma su papel como el carismático jugador de hockey convertido en golfista, mientras que Bad Bunny interpreta a su caddie, una pieza clave en el nuevo capítulo de esta historia de humor, deporte y redención.

Bad Bunny confesó que se lo disfrutó mucho durante el rodaje de 'Happy Gilmore 2' junto a Adam Sandler. | Crédito: Instagram @latenightseth

La cinta está dirigida por Kyle Newacheck y escrita por el propio Sandler junto a su colaborador de siempre, Tim Herlihy. El filme trae de regreso a rostros conocidos como Julie Bowen (Virginia Venit) y Christopher McDonald (Shooter McGavin), además de sumar nombres de peso al elenco como Ben Stiller, Margaret Qualley, Benny Safdie y Sadie Sandler.

Adam Sandler relató que la participación del cantante fue casi un golpe de suerte. Según explicó, todo comenzó con una sugerencia del equipo de producción y se concretó tras coincidir casualmente con Bad Bunny en un juego de los Lakers. “Nos cayó bien desde el primer minuto”, confesó el actor.

La película también contará con cameos destacados, entre ellos el rapero Eminem, el jugador de fútbol americano Travis Kelce y reconocidos golfistas como Rory McIlroy y Bryson DeChambeau.

Por su parte, Bad Bunny compartió cómo vivió su experiencia en el rodaje. En entrevista con Hoy Día, expresó: “Me hace sentir feliz, orgulloso, porque me tomo en serio mi trabajo, ya sea en la música, la actuación o en cualquier cosa que tenga la encomienda de hacer. Y obviamente, para esta película no fue la excepción. Siempre fuimos responsables, muy disciplinados. Me lo disfruté mucho, eso también es importante, y ellos notan que fuimos a gozar para allá, para el set”.

