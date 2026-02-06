Entre más se acerca el esperado medio tiempo del Super Bowl LX, programado para este 8 de febrero, las especulaciones sobre lo que Bad Bunny hará en el escenario no dejan de multiplicarse. El boricua, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, aseguró en conferencia de prensa este jueves 5 que su show será una celebración: “la gente se va a divertir y bailar. Va a ser una gran fiesta”. Sin embargo, lo que realmente llevará puesto sigue siendo un misterio, y los rumores sobre un posible vestido han encendido la conversación entre fans y medios. Entre especulaciones y desmentidos, lo cierto es que, hasta ahora, nadie sabe con seguridad cómo se expresará visualmente durante su miniconcierto del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

A finales de enero, Radar Online publicó un artículo, posteriormente eliminado, asegurando que Bad Bunny planeaba usar un vestido como tributo a los íconos queer puertorriqueños.

Según el medio, “un estilista que participó en las primeras etapas del proceso creativo” declaró que el intérprete busca que sus ‘looks’ transmitan un mensaje potente: “Le encanta la controversia. Vive para traspasar los límites.

Bad Bunny encabezará el medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero, prometiendo un show lleno de baile y cultura. | Crédito: nfl.com

Sin duda alguna, va a llevar un vestido. Un rayo político disfrazado de alta costura”. Otro informante “del equipo glamuroso” habría confirmado que “la NFL no tiene ni idea de lo que se avecina. Ninguna”.

El atuendo de Bad Bunny para el Super Bowl LX

Sin embargo, TMZ desmintió estos reportes: “Fuentes de la producción nos han dicho que no llevará vestido durante el show”.

El debate creció tras el pronunciamiento de Bad Bunny contra ICE en los Premios GRAMMY, lo que aumentó la especulación sobre si su actuación también incluirá mensajes políticos.

En declaraciones recientes, el artista aclaró que desea mostrar “mi cultura” y que lo único que el público debe preocuparse es de bailar.

Hasta ahora, el artista no ha confirmado su vestuario, solo promete mostrar su cultura en el escenario. | Crédito: Captura Apple Music

Sobre la posibilidad de que su presentación tenga un trasfondo político, Maria Sherman de AP señaló que “eso depende del ojo del espectador”, aunque recordó que hay precedentes históricos: en 2020, Jennifer López criticó las políticas de inmigración de EE.UU. al incluir niños en jaulas durante su show, y en 2025 Kendrick Lamar abordó la dinámica racial mediante metáforas.

Sherman concluyó que Bad Bunny “nunca ha rehuido los mensajes políticos” y que ha criticado al expresidente Donald Trump por su respuesta al huracán en Puerto Rico y por su trato hacia los inmigrantes.

Por ahora, lo único seguro es que Bad Bunny promete un show lleno de energía y cultura, mientras el misterio sobre su vestuario sigue siendo parte del espectáculo que millones esperan ver el próximo 8 de febrero.

