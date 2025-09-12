Los distintos shows que forman parte de ‘La Residencia’ de Bad Bunny en Puerto Rico han sido un rotundo éxito: ‘sold outs’ y la presencia de celebridades reconocidas en el mundo de la música , la actuación e incluso del deporte. Una actriz que disfrutó de las distintas canciones populares del Conejo Malo desde la ‘casita’ instalada en el ‘Choliseo’ fue Penélope Cruz; sin embargo, no se conformó con solo asistir, ya que quiso aclarar algunas dudas.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la celebridad española aprovechó la ocasión para realizarle dos preguntas al cantante latino del momento. Sin embargo, la que llamó la atención fue al consultarle realmente que significa ‘Tití’.

Debo mencionarte que este término se menciona en la famosa canción de Bab Bunny llamada ‘Tití Me Preguntó’, un dembow que forma parte de su exitoso álbum ‘Un Verano Sin Ti, la cual cuenta con millones de reproducciones en las plataformas musicales.

Benito se dio el tiempo de aclarar las dudas que sentía Penélope Cruz sobre su música. (Crédito: @penelopecruzoficial / Instagram)

“Quiero saber quién es Tití, Tití que dice: ‘Tití me preguntó’ ‘Ven acá muchacho del diablo, búscate una mujer seria pa’ ti, muchacho del diablo’. ¿Quién es Tití? Quiero conocerla", son las palabras de Penélope Cruz.

Ante la duda que mantuvo la actriz de 51 años, Benito Martínez no tuvo problema alguno en responder esta duda, pero aplicó su lado sarcástico, pues indicó que se trataba de una asistente virtual originaria de Puerto Rico, tal como Siri y Alexa.

Bad Bunny es el artista latino más escuchado a nivel global en las distintas plataformas musicales. (Crédito: Chris Pizzello / AP)

Al reconocer que fue un pésimo chiste, el reggaetonero de 31 años al fin pudo revelar realmente qué significa ese término mayormente usado entre los ciudadanos puertorriqueños.

“Es Tití, nuestras tías. Nosotros a las tías les decimos ‘tití’. Si hablas de una tití en específico, en verdad que no, no tengo una tití específica, tengo un montón de tías. Si voy a decir los nombres aquí, no termino”, precisó.

Bad Bunny y en qué se inspiró para componer ‘Turista’

La otra pregunta realizada por Penélope Cruz a Bad Bunny fue cómo se inspiró al escribir la canción ‘Turista’ que forma parte de su reciente disco ‘ Debí Tirar Más Fotos ’. Es más, la propia actriz asegura que es su favorita.

El intérprete de ‘DTMF’ detalló que dicha canción es especial para él, pues considera que se inspiró durante una ocasión que pasó por una playa y observó cómo distintos turistas y parejas disfrutaban del momento.

Penélope Cruz disfrutó de 'La Residencia' de Bad Bunny y también pronunció el popular "Acho PR es otra cosa". (Crédito: @penelopecruzoficial / Instagram)

Benito confirmó que, en ese entonces, no pasaba por un buen momento personal y sentía preocupación por su natal Puerto Rico, pero lo tomó como recurso para inspirarse en la creación de esta pieza musical.

“Todo se mezcló y ahí mismo Mac me envía una base, que eran las guitarras primero antes de que se convirtiera en un bolero completo y yo empecé a escribir y a cantar la canción. Seguí dando vueltas escribiendo la canción y después me paré con vista al mar, y terminé de escribirla”, contó.

