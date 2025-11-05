La actriz Barbie Ferreira, reconocida por su papel en ‘Euphoria’, sorprendió con un aspecto completamente distinto durante el Academy Women’s Luncheon celebrado en Los Ángeles. A sus 28 años, la estrella de HBO acaparó todas las miradas al lucir una figura renovada que no pasó desapercibida entre los asistentes al evento.

Ferreira eligió un minivestido rosa ajustado con frunces al centro y volantes en las mangas y el dobladillo, que realzaba su silueta. Complementó el look con tacones negros decorados, un manicure rosado y labial color borgoña.

La actriz, que también participó en la película ‘Nope’, comenzó a mostrar cambios físicos en 2024, cuando compartió en redes sociales fotos en las que se veía notablemente más delgada.

La actriz lució un minivestido rosa que destacó su silueta y encendió las redes con comentarios sobre su cambio físico. (Foto: @barbieferreira / Instagram)

Su transformación despertó especulaciones sobre el posible uso de medicamentos para perder peso, aunque Ferreira nunca se pronunció al respecto.

Recientemente, la actriz volvió a deslumbrar al celebrar Halloween con un disfraz inspirado en “Black Swan”. “Feliz Halloween de parte de los cisnes”, escribió el 31 de octubre, acompañando la publicación con una foto en la que lucía un tutú blanco y una diadema de plumas.

Más allá de los comentarios sobre su apariencia, Ferreira siempre fue una firme defensora de la autoaceptación y la positividad corporal.

En el pasado, explicó que decidió abandonar su papel en Euphoria porque no quería seguir interpretando el mismo tipo de personaje.

Ferreira explicó que decidió dejar Euphoria para no seguir interpretando a un personaje estereotipado. (Foto: @barbieferreira / Instagram)

“No creo que hubiera un lugar a donde llevarla”, dijo en una entrevista en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard. “No quiero seguir interpretando a la amiga gorda, y creo que ellos tampoco querían eso”, añadió, refiriéndose a una decisión tomada de común acuerdo con el creador de la serie, Sam Levinson.

La actriz también reflexionó sobre cómo esa elección marcó una nueva etapa en su carrera.

“Sam escribe sobre cosas con las que se identifica. No creo que se relacione con Kat. A mí me gusta Kat, así que me toca seguir mi propio camino. Al principio pensé: ‘Oh, Dios mío, soy un fracaso, soy una perdedora’. Pero en realidad ha sido algo muy bueno”, confesó Ferreira, quien asegura que dejar la serie le permitió reencontrarse con su vocación y ganar confianza en sí misma.

La actriz afirmó que su salida de la serie fue una decisión mutua y positiva que le permitió reencontrarse con su carrera. (Foto: @barbieferreira / Instagram)

Papeles más destacados de Barbie Ferreira

El papel que catapultó a Barbie Ferreira a la fama internacional es sin duda el de Kat Hernandez en la aclamada serie de HBO, “Euphoria” (2019-2022). Como parte del elenco principal de las dos primeras temporadas, su personaje se convirtió en un ícono de la positividad corporal.

Tras su éxito en televisión, Ferreira comenzó a participar en películas de distintos géneros. Entre ellos se encuentran la cinta de comedia dramática de HBO Max, “Unpregnant” (2020), donde interpretó a la mejor amiga, Bailey Butler, y su rol en la película de terror y ciencia ficción “¡Nop! (Nope)” (2022), dirigida por Jordan Peele.

Más recientemente, Ferreira se enfoca en buscar papeles más sensibles y maduros tras su salida de “Euphoria”, como el que tuvo en la película independiente “Un ‘like’ de Bob Trevino” (2024), donde interpreta a Lily Trevino.

Según contó, su deseo es explorar personajes complejos que abordan temas más allá de la adolescencia y consolidar una carrera diversa.

