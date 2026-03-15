La aparición de Barbra Streisand en los Premios Óscar 2026, cantando “The Way We Were”, no fue solo un momento musical más, sino que trajo un poderoso mensaje del que muchos están hablando este domingo 15 de marzo. El Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, fue el escenario de un emocionante momento durante el tradicional segmento In Memoriam, que la academia dedica a los cineastas fallecidos en los últimos doce meses, donde la actriz no solo ofreció un gran discurso en homenaje a Robert Redford, sino que realizó una interpretación magistral de “The Way We Were” (Tal como éramos), tema principal del drama romántico de 1973 en el que ambos fueron coprotagonistas. Aunque la actuación musical duró 40 segundos, llegó cargada de frases que resonaron en más de uno porque hizo referencia a la relevancia social actual que tiene la película, además de destacar la fortaleza de su compañero.

El peso histórico de Barbra Streisand y “The Way We Were”

Streisand, con más de seis décadas de carrera, volvió al escenario de los Óscar con una canción que marcó a una generación y su presencia era algo que se rumoreaba desde días antes, por lo que la elección de la Academia de cine de Hollywood fue emocionante. Y es que ella estaba alejada de los escenarios desde 2019, después de concluir su gira “The Music… The Mem’ries… The Magic!” en 2017.

“The Way We Were” no es cualquier balada romántica. Es la canción principal de la película del mismo nombre, estrenada en 1973 y protagonizada por la propia Barbra Streisand junto a Robert Redford. El tema ganó el Óscar a Mejor Canción Original en 1974 y se convirtió en una de esas melodías más recordadas y coreadas en Estados Unidos porque marcó a toda una generación.

La letra habla de recuerdos, de relaciones que no funcionaron, de la nostalgia por “como éramos”. Pero detrás del romance hay un subtexto: la película se sitúa en un contexto político tenso, con activismo, conflictos ideológicos y una pareja que no logra sostenerse en medio de tantas diferencias. Al rescatarla en 2026, la Academia parece intentar dar un mensaje cuando el país está polarizado por diversos temas relacionados a identidad, política y cultura.

Además, la presencia de la actriz apeló a la nostalgia de los espectadores que crecieron con Streisand, con el cine clásico de los 70 y con las grandes baladas de Hollywood. Un momento emotivo que hizo que más de uno derramara algunas lágrimas y que rápidamente acaparó la atención en redes sociales.

Barbra Streisand regresó al escenario de los Óscar para rendir homenaje al fallecido Robert Redford. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

El poderoso mensaje de Barbra Streisand a Robert Redford

Antes de su interpretación de “The Way We Were”, la actriz dedicó unas emotivas palabras a su entrañable compañero quien falleció a los 89 años en septiembre de 2025:

“Después de leer el primer guion de ‘Tal como éramos’, solo podía imaginar a un hombre en el papel, y ese era Robert Redford, pero lo rechazó porque dijo que el personaje no tenía carácter. No defendía nada, y tenía razón. Después de muchos borradores, Bob finalmente aceptó. Era un actor brillante y sutil, y nos divertimos mucho interactuando porque nunca sabíamos qué iba a hacer el otro en una escena. Y me emociona que ‘Tal como éramos’ sea considerada ahora una historia de amor clásica, pero también trata sobre una época oscura de nuestra historia, finales de los 40 y principios de los 50, cuando la gente se delataba entre sí y estaba sujeta a juramentos de lealtad. Bob tenía una gran fortaleza, tanto dentro como fuera de la pantalla. Defendió la libertad de prensa, protegió el medio ambiente y alentó a nuevas voces en su Instituto Sundance, algunas de las cuales están nominadas a los Oscar esta noche, lo cual es fantástico. Era reflexivo y audaz. Yo lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino y ganó el Premio de la Academia al mejor director, y lo extraño ahora más que nunca, aunque le encantaba bromear conmigo. Me llamaba Babs, y yo le decía: ‘Bob, ¿sabes?, ¿acaso parezco una Babs? No soy una Babs, ¿sabes?’. Pero la forma en que lo decía me hacía reír. Y muchos años después estábamos charlando por teléfono sobre lo de siempre: política, arte, nuestros favoritos, y justo cuando colgábamos, me dijo: ‘Babs, te quiero muchísimo y siempre te querré’. Y en la última nota que le escribí a Bob, la terminé con un ‘Yo también te quiero’, y la firmé como ‘Babs’”.

La última vez que Barbra Streisand interpretó “The Way We Were” fue en 2013 en homenaje al compositor Marvin Hamlisch durante el segmento In Memoriam de los Oscar, según destacan desde Variety. Además, el tema le valió a Hamlisch y a sus coautores, Alan y Marilyn Bergman, el Óscar a la mejor canción original en la 46.ª edición de los Premios Óscar en 1974.

Barbra Streisand paid tribute to her late “The Way We Were” costar, Robert Redford. #Oscars pic.twitter.com/QJuo12wvkD — Good Morning America (@GMA) March 16, 2026

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