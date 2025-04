Se revela nueva información en el escándalo que involucra al actor William Levy. Según la llamada al 911 realizada por un empleado del restaurante en Weston, Florida, donde fue arrestado, tanto él como su acompañante se mostraban agresivos, estaban visiblemente alcoholizados y, al parecer, también bajo los efectos de alguna droga. Esta revelación pone aún más tensión sobre el incidente.

En la grabación difundida por el periodista de Univision Alex Rodríguez, el trabajador del local reporta un enfrentamiento con dos personas “ebrias” que, según sospecha, también estarían bajo los efectos de las drogas.

“No se quieren ir, no les servimos más alcohol”, se escucha decir al empleado. “Beben demasiado y no se quieren ir, no quieren pagar la cuenta. Les hemos tratado de dar un descuento, [pero] están discutiendo con otro cliente y se están poniendo muy agresivos”, añade.

La ficha policial de William Levy tras ser arrestado en Florida. | Crédito: Miami-Dade County ×

Durante la llamada al 911, la operadora de emergencias preguntó al empleado del restaurante si las dos personas que estaban causando disturbios portaban armas, a lo que él respondió que no parecía que llevaran ninguna.

Poco después, los oficiales arribaron al restaurante Baires Grill en Weston, donde se produjo un intercambio verbal con el protagonista de Sortilegio. Finalmente, William Levy fue arrestado y trasladado a la cárcel principal del condado, situada en Fort Lauderdale.

William Levy fue arrestado en la ciudad de Weston el 14 de abril. | Crédito: Instagram @willevy ×

Levy fue liberado este martes por la tarde de la cárcel del condado de Broward luego de pagar una fianza de $500. El actor cubano enfrenta cargos por intoxicación y alteración del orden público, al generar un disturbio en un sitio público, además de ser acusado de invasión de propiedad privada.

En declaraciones a la salida de la cárcel, Levy negó haber agredido a nadie. “No, pueden haber cámaras ahí. Yo todo el tiempo estuve al tanto de aguantar que la situación no escalara. Al final yo fui el que terminé esposado”, dijo.