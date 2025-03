Tras la proyección de ‘The Accountant 2’ en el Festival de Cine y Televisión SXSW 2025 en Austin, Texas (Estados Unidos), el pasado 8 de marzo, Ben Affleck, quien da vida a ‘Christian Wolff’ en la mencionada cinta, participó en una sesión de preguntas y respuestas, y ahí se animó a hacerle una broma a Tom Cruise, justo cuando estaba hablando sobre su entrenamiento de baile para la película.

Resulta que, según Variety, en ‘The Accountant 2’ hay una escena en la que ‘Christian Wolff’ baila en línea tras aprender los pasos con facilidad. Como esa escena fue divertida de ver, era predecible que le iban a hacer consultas a Affleck sobre la misma. A continuación, sus palabras al respecto, siempre de acuerdo al citado medio.

Ben Affleck intrepreta a ‘Christian Wolff’ en ‘The Accountant 2’, que ya se estrenó en el Festival de Cine y Televisión SXSW 2025. (Foto: Marcus Ingram / Getty Images)

“Tom Cruise no me supera en nada”

“Para mí, el reto, por supuesto, fueron los meses y meses que pasé entrenando para bailar en línea. Fue todo un reto para mí”, aseguró el actor. “Tom Cruise no me supera en nada”, indicó después, ocasionando risas en el público. “En cuanto a bailar en línea”, agregó tímidamente en aquella ocasión.

Ben Affleck y Tom Cruise en el cóctel y cena pre-BAFTA de Charles Finch y Chanel en Annabel's el 8 de febrero de 2013 en Londres, Inglaterra. (Foto: Dave M. Benett / Getty Images)

Cabe mencionar que cuando asistió al Festival de Cine y Televisión SXSW 2025, Ben Affleck se pudo reencontrar con su amigo Matt Damon, quien en ese momento le brindó su apoyo en medio de una controversia con Jennifer Lopez (según Page Six, una fuente cercana de la ‘Diva del Bronx’ indicó que la cantante no estaba feliz de ver constantemente fotos de su ex, Affleck, y Jennifer Garner).

“Es algo hermoso. Ya sabes, no tengo muchos amigos. Ninguno de nosotros tiene muchos amigos. No necesitas un millón de amigos. Necesitas unos pocos buenos. Y tengo mucha suerte de haber tenido un amigo como Matt. Tengo suerte de tener amigos así en mi vida”, fue lo que expresó el también intérprete de ‘Batman’, de acuerdo a People.