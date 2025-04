Hay costumbres que delatan lo mucho que te importa alguien y Selena Gomez lo dejó clarísimo desde el primer momento que empezó a salir con su ahora prometido Benny Blanco.

En una reveladora entrevista en el podcast Table Manners, el productor compartió una anécdota tan divertida como tierna sobre los inicios de su relación con la cantante.

“Selena solía llegar a mis citas 30 minutos antes y se quedaba esperando en su auto”, confesó Benny entre risas.

Lo curioso es que ella no sabía que él podía verla a través de las cámaras de seguridad de su casa.

“Su coche se quedaba ahí estacionado, y ella no se bajaba hasta que fuera exactamente la hora”, explicó.

Benny Blanco y Selena Gomez en el último episodio del podcast Table Manners. | Crédito: Table Manners ×

¿La razón? Selena lo dijo sin rodeos: “Estaba nerviosa. Me gustaba mucho y quería tener tiempo para, no sé, hablar con una amiga, darme ánimo o retocarme el maquillaje”.

La pareja, que recientemente lanzó el álbum colaborativo I Said I Love You First, también compartió detalles de su primer beso.

Benny recordó que estaban jugando We’re Not Really Strangers en el sofá, cuando una carta les pidió tomarse una selfie juntos. “Ella se recostó sobre mi pecho para la foto, y justo después la besé”, dijo.

Pero lo más tierno llegó después del beso. “Su corazón empezó a latir rapidísimo y le salió un sarpullido en la cara. Estaba súper nerviosa”, recordó Benny.

Benny Blanco y Selena Gomez son una pareja que ha estado junta desde 2023. | Crédito: Instagram itsbennyblanco ×

A lo que Selena respondió: “No había sentido eso con nadie en mucho tiempo. Algunos besos son solo por diversión, pero cuando hay algo más… se siente distinto”.

Selena también confesó que estuvo sola durante casi cinco años, más allá de algunas citas fallidas, sin realmente conectar con nadie.